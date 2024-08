Cây gãy đổ gây chết người ở Công viên Tao Đàn mới được duy tu

Ai chịu trách nhiệm khi có sự cố về cây xanh? Liên quan đến việc chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố ngã đổ cây xanh, Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 64/2010 về quản lý cây xanh đô thị, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 100/2018: Việc trồng cây xanh đô thị phải bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, đúng chủng loại, tiêu chuẩn cây và bảo đảm an toàn; cây mới trồng phải được bảo vệ, chống giữ thân cây chắc chắn, ngay thẳng đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời, cây trồng phải được định kỳ chăm sóc, kiểm tra và xác định tình trạng phát triển của cây để có biện pháp theo dõi, bảo vệ và xử lý kịp thời các tác động ảnh hưởng tới sự phát triển của cây. Cùng đó, việc chăm sóc, cắt tỉa cây phải tuân thủ quy trình kỹ thuật, đồng thời phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình. Đối với cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không đảm bảo an toàn thì phải chặt hạ, dịch chuyển đi vị trí khác. Trường hợp cây xanh đô thị gây thiệt hại thì chủ sở hữu có trách nhiệm bồi thường theo quy định tại Chương 20 của BLDS. Cụ thể Điều 604 BLDS quy định về bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra. Theo đó, chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra. Thiệt hại được xác định là toàn bộ thiệt về vật chất, chi phí điều trị y tế, tổn thất về tinh thần. Nếu tổ chức, cá nhân được giao quản lý cây xanh, không thực hiện đúng quy định nội dung được giao dẫn đến việc cây xanh gãy, đổ làm thiệt hại tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì ngoài trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “vô ý làm chết người” hoặc “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”