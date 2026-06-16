Cầu 'uốn lượn' từng gây tranh cãi ở Hà Tĩnh tiếp tục lỡ hẹn

Sau hai năm thi công, Dự án cầu Bãi Thẹn bắc qua sông Nhà Lê, nối phường Nam Hồng Lĩnh và xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) vẫn chưa thể hoàn thiện đưa vào sử dụng. Trước đó, khi bắt đầu triển khai xây dựng, dự án đã từng gây xôn xao trên mạng xã hội vì thiết kế uốn lượn khó hiểu.

Dự án cầu Bãi Thẹn được phê duyệt, triển khai xây dựng vào năm 2024, với tổng mức đầu tư hơn 19,6 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 13 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 2,7 tỷ đồng và các chi phí khác. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Mạnh Linh là đơn vị thi công.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Dự án cầu Bãi Thẹn từng gây chú ý khi cầu và đường dẫn phía xã Đức Thịnh không nằm trên cùng một trục thẳng, lan can cầu nằm gần giữa tim đường, làm dấy lên lo ngại về an toàn giao thông. Thời điểm đó, chủ đầu tư cho biết phương án thiết kế là giải pháp tối ưu trong điều kiện thực tế.

Theo ghi nhận, phần cầu đã cơ bản hoàn thiện, tuy nhiên tuyến đường dẫn phía phường Nam Hồng Lĩnh theo thiết kế dài gần 80m, rộng 3,5m vẫn chưa được thi công xong. Do công trình chưa đủ điều kiện khai thác, cơ quan chức năng đã bố trí nhiều khối bê tông tại hai đầu cầu để ngăn người và phương tiện lưu thông.

Tại công trường, nhiều vật liệu xây dựng, sắt thép và thiết bị phục vụ thi công vẫn được tập kết ngổn ngang, có dấu hiệu bỏ không trong thời gian dài. Không máy móc, không nhân công làm việc.

Ở phía thôn Gia Thịnh (xã Đức Thịnh), khu vực lan can cầu nằm gần giữa tim đường đã được bố trí thùng giảm chấn, cọc tiêu và hàng rào phản quang nhằm cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Do tuyến đường đấu nối vào cầu Bãi Thẹn chưa được hoàn thiện, nhiều người dân xã Đức Thịnh vẫn phải dừng xe ở đầu cầu, đi bộ sang phía bên kia để mua bán, trao đổi hàng hóa và đi lại hằng ngày. Nhiều người dân cho biết, khi dự án được triển khai, ai cũng vui mừng bởi cây cầu sẽ giúp rút ngắn quãng đường ra đồng, thuận tiện hơn trong giao thương và sinh hoạt. Tuy nhiên, việc dự án kéo dài nhiều năm, chưa thể đưa vào sử dụng khiến người dân không khỏi tiếc nuối và mong mỏi công trình sớm hoàn thành.

Một hộ dân tại thôn Gia Thịnh, xã Đức Thịnh cho biết, gia đình có một phần diện tích nằm trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án cầu Bãi Thẹn. Tuy nhiên, do chưa đồng thuận với phương án bồi thường nên đến nay gia đình vẫn chưa bàn giao mặt bằng. Theo người dân, sau hơn 2 năm triển khai, dự án vẫn chưa thể hoàn thiện, trong khi nhiều vị trí tại khu vực đầu cầu, đường dẫn còn dang dở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân địa phương.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND xã Đức Thịnh cho biết, hiện chủ đầu tư đang trình UBND tỉnh phương án điều chỉnh tổng mức đầu tư và gia hạn thời gian thực hiện Dự án cầu Bãi Thẹn. Đây là dự án địa phương được hưởng lợi nên kỳ vọng công trình sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Theo tìm hiểu của phóng viên liên quan đến dự án, tháng 1/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, rà soát toàn diện Dự án cầu Bãi Thẹn; làm rõ trách nhiệm đối với việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, kéo dài thời gian thực hiện và chậm tiến độ, đồng thời tham mưu phương án xử lý bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.