Cận cảnh cầu Đuống 120 năm tuổi trước thời điểm dự kiến tháo dỡ

Cầu Đuống được xây dựng từ năm 1902, là một trong những công trình giao thông lâu đời nhất còn tồn tại tại Hà Nội.

Hơn một thế kỷ qua, cầu Đuống không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn gắn với nhiều dấu mốc phát triển của Thủ đô và đất nước, từ thời chiến đến giai đoạn đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội.

Sau nhiều lần sửa chữa, cầu Đuống hiện xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài khai thác.

Là cây cầu khai thác đồng thời cả đường bộ và đường sắt, cầu Đuống hiện phải gánh lưu lượng phương tiện vượt quá năng lực thiết kế. Trong đó, phần cầu đường bộ thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải và ùn tắc vào các khung giờ cao điểm.

Bên cạnh sự xuống cấp trên mặt cầu, hệ thống chân cầu cũng chịu ảnh hưởng lớn do thiên tai. Các đợt lũ lớn trên sông Đuống gây ra tình trạng xói lở tại một số điểm, làm xói lở một số vị trí, khiến kết cấu bên trong xuất hiện dấu hiệu hư hại.

Dù vậy, công trình này đến nay vẫn giữ vai trò kết nối giao thông giữa khu vực nội đô và phía Đông Bắc Hà Nội, bảo đảm lưu thông thông suốt qua hai bờ sông Đuống.

Tháng 7/2024, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) cùng TP Hà Nội triển khai dự án xây dựng cầu Đuống mới thay thế cầu cũ đã khai thác hơn một thế kỷ. Công trình có kế hoạch hoàn thành năm 2025, nhưng phải lùi thời hạn hoàn thành sang năm 2026 do công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư chậm triển khai tại khu vực phường Việt Hưng và xã Phù Đổng.

Theo thiết kế, dự án cầu Đuống mới gồm hai đơn nguyên độc lập được xây dựng song song, tách biệt hoàn toàn giữa cầu đường bộ và cầu đường sắt.

Cầu đường bộ có chiều dài 382m, chiều rộng 18,5m, được thiết kế theo kết cấu dây văng với vận tốc tối đa đạt 80 km/h. Phần đường dẫn ở hai đầu cầu dài khoảng 318m; quy mô hoàn chỉnh quy hoạch 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, trước mắt trong giai đoạn đầu sẽ khai thác 4 làn xe cơ giới.

Riêng hạng mục cầu đường sắt mới có chiều dài khoảng 280m, kết cấu gồm 6 nhịp dầm và dàn thép, đáp ứng năng lực khai thác cho cả hai khổ đường sắt lồng 1.000mm và 1.435mm với vận tốc thiết kế 80 km/h. Đáng chú ý, công trình được nâng cao tĩnh không thông thuyền, góp phần giải quyết hạn chế về lưu thông đường thủy trên sông Đuống.

Sau khi cầu mới đi vào hoạt động, Hà Nội dự kiến sẽ tháo dỡ cầu Đuống cũ để giải quyết điểm nghẽn giao thông đường thủy trên sông Đuống và đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng giao thông khu vực phía Đông Bắc Thủ đô vào tháng 9/2026.

Khi hoàn thiện, cầu Đuống mới được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực vận tải đường bộ, đường sắt và đường thủy, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Đông Bắc Hà Nội và giảm tải áp lực cho Quốc lộ 1B.