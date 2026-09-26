Bán xe có giao luôn giấy tờ và biển số cho người mua không?

Nhiều người vẫn có thói quen sau khi bán xe sẽ giao cả giấy đăng ký và biển số cho người mua, sau đó chờ người mua tự làm thủ tục sang tên. Tuy nhiên, quy định hiện hành yêu cầu thực hiện theo trình tự khác.

Bán xe không đồng nghĩa giao luôn biển số

Theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư 79/2024/TT-BCA của Bộ Công an, khi chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho hoặc để thừa kế xe, chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, không giao cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe.

Chủ xe có trách nhiệm nộp chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cho cơ quan đăng ký xe khi thực hiện thủ tục thu hồi.

Quy định này nhằm bảo đảm việc thu hồi đăng ký, biển số được thực hiện theo đúng trình tự trước khi người nhận chuyển quyền sở hữu làm thủ tục đăng ký xe.

Riêng trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá, chủ xe nộp chứng nhận đăng ký xe khi làm thủ tục thu hồi; việc đăng ký, quản lý và sử dụng biển số xe trúng đấu giá thực hiện theo quy định riêng.

30 ngày tính từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu

Một điểm người bán xe cần lưu ý là thời hạn thực hiện thủ tục thu hồi được tính 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe.

Trong thời hạn này, người đứng tên trên chứng nhận đăng ký xe phải thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký và biển số xe theo quy định.

Như vậy, mốc thời gian không được tính từ ngày hai bên thuận tiện đi làm thủ tục, cũng không phải chờ đến khi người mua hoàn tất việc đăng ký sang tên.

Trường hợp quá thời hạn mà chủ xe chưa làm thủ tục thu hồi, hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho người nhận chuyển quyền sở hữu để làm thủ tục thu hồi, trước khi giải quyết thủ tục, người có thẩm quyền thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Khi bán xe, người dân cần nhớ không giao đăng ký và biển số cho người mua; thực hiện thủ tục thu hồi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu, sau đó người mua mới làm thủ tục đăng ký xe. (Ảnh Phòng CSGT Lào Cai)

Người mua sang tên sau khi hoàn tất thủ tục thu hồi

Sau khi thực hiện thủ tục thu hồi, người nhận chuyển quyền sở hữu xe mới thực hiện thủ tục đăng ký xe theo quy định.

Hồ sơ đăng ký sang tên gồm các giấy tờ theo quy định, trong đó có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Theo hướng dẫn thủ tục của Bộ Công an, người nhận chuyển quyền sở hữu thực hiện đăng ký xe sau khi có chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

Do đó, trình tự cơ bản khi mua bán xe là:

Làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu → chủ xe thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số → người nhận chuyển quyền sở hữu thực hiện thủ tục đăng ký xe.

Chưa thu hồi thì người đứng tên vẫn còn trách nhiệm của chủ xe

Quy định cũng đặt trách nhiệm đối với người đang đứng tên trên chứng nhận đăng ký xe trong trường hợp chưa thực hiện thủ tục thu hồi đối với xe đã chuyển quyền sở hữu.

Vì vậy, việc hai bên đã giao nhận xe hoặc thỏa thuận mua bán không đồng nghĩa với việc thủ tục đăng ký, thu hồi xe đã hoàn tất.

Người bán không nên chỉ giao xe, giấy đăng ký và biển số rồi để người mua tự thực hiện toàn bộ thủ tục sau đó.

Với trường hợp chuyển quyền sở hữu xe thông thường, biển số không được giao cùng xe để người mua tiếp tục sử dụng như biển số của chủ cũ.

Chủ xe phải giữ lại biển số và thực hiện thủ tục thu hồi theo quy định. Sau khi hoàn tất thủ tục này, người nhận chuyển quyền sở hữu thực hiện đăng ký xe theo quy định hiện hành.

Đối với trường hợp xe chuyển quyền sở hữu kèm biển số xe trúng đấu giá, quy định có nội dung riêng nên không áp dụng máy móc như trường hợp biển số thông thường.