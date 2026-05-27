Xe đạp vượt đèn đỏ, leo cầu vượt bất chấp nguy hiểm tại Hà Nội

Thời gian gần đây, tình trạng người tập thể dục không chấp hành quy định giao thông trên các tuyến phố và cầu vượt tại Hà Nội xuất hiện ở nhiều khu vực.

Ghi nhận của phóng viên tại cầu vượt Liễu Giai - Đào Tấn và cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai cho thấy, dù biển cấm người đi bộ và xe đạp được đặt tại khu vực đầu cầu, nhiều người vẫn cố tình đạp xe đi lên cầu vượt.

Tình trạng này xuất hiện thường xuyên, nhất là trong khung giờ từ 4h đến 6h30 hằng ngày. Trong khoảng thời gian này, nhiều người đi xe đạp hoặc dắt xe ngang nhiên di chuyển lên cầu vượt, vượt đèn đỏ, thậm chí đi ngược chiều dù khu vực đã có biển báo cấm.

Nhiều người đi bộ, đạp xe tập thể dục trên cầu vượt và đường vành đai dù khu vực có biển cấm.

Vào sáng sớm, nhiều xe máy lưu thông qua cầu vượt với tốc độ cao do lưu lượng phương tiện chưa lớn. Trong khi đó, người đi xe đạp khi leo dốc dễ mất thăng bằng hoặc giảm tốc đột ngột tại khu vực đỉnh cầu, làm gia tăng nguy cơ va chạm giao thông.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt và cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng. Một số người chọn khu vực cầu vượt để tập leo dốc, liên tục di chuyển nhiều vòng qua cầu. Cá biệt, có trường hợp băng qua khu vực chân cầu để quay lại tuyến đường tập luyện.

Không chỉ đi vào khu vực cấm, nhiều người đi xe đạp còn không chấp hành tín hiệu giao thông. Trên trục đường Hoàng Quốc Việt, tình trạng vượt đèn đỏ, băng qua nút giao đông phương tiện của một số người đi xe đạp và người chạy bộ diễn ra khá phổ biến. Một số trường hợp còn đạp xe dàn hàng ngang, đi ngược chiều gây cản trở giao thông.

Người đi xe đạp vượt đèn đỏ, cắt ngang dòng phương tiện đang lưu thông qua nút giao.

Tại đường Vành đai 2 trên cao, đoạn từ Võ Chí Công đến Láng, dù đây là tuyến dành cho xe cơ giới lưu thông tốc độ cao, vẫn xuất hiện tình trạng xe đạp đi vào tuyến đường cấm. Đoạn từ dốc Bưởi đến cầu vượt Cầu Giấy chỉ có hai làn dành cho ô tô và xe máy nhưng nhiều nhóm đi xe đạp vẫn lưu thông theo tốp từ 3 - 5 xe. Hoạt động này không chỉ diễn ra vào sáng sớm mà còn xuất hiện vào khoảng 15h hằng ngày.

Trung tá Nguyễn Quang Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Hà Nội cho biết nhiều cầu vượt tại các nút giao như Nguyễn Chí Thanh - Láng, Lê Văn Lương - Láng, khu vực trước khách sạn Daewoo và đường Vành đai 2 trên cao đều cấm xe đạp, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông.

Ông Thành thông tin, việc xe đạp đi vào khu vực cấm không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn gây cản trở giao thông, làm gia tăng nguy cơ tai nạn.

Theo đại diện Đội CSGT số 3, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xe đạp vi phạm khi lưu thông trên cầu vượt và đường cấm. Mức phạt đối với hành vi đi vào khu vực có biển cấm dao động từ 300.000 - 400.000 đồng. Trường hợp lưu thông trên đường Vành đai 2 trên cao có thể bị xử phạt từ 800.000 - 1.200.000 đồng theo quy định hiện hành.