Phát hiện 2 đối tượng khả nghi chui lên từ nắp cống gần khách sạn ông Netanyahu thường lưu trú ở New York

Hiện trường vụ việc. Ảnh: WABC

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh công tác an ninh được thắt chặt trong thời gian diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York và vị trí xâm nhập nằm rất gần một khu vực cực kỳ nhạy cảm.

Cảnh sát cho biết, việc 2 nghi phạm này chui vào hệ thống cống ngầm ở New York lúc rạng sáng 23-9 dường như không liên quan đến âm mưu nhắm vào khách sạn - nơi ông Netanyahu dự kiến ​​sẽ lưu trú vào ngày hôm sau. Theo cảnh sát, hành động này là một phần của tình trạng tội phạm phổ biến trên toàn thành phố, khi các cá nhân chui xuống cống để tìm kiếm đồ có giá trị và phế liệu bị cuốn trôi vào đây.

Hai nam đối tượng đến từ quận Queens là Kevin Rodriguez (26 tuổi) và Samuel Reveron (25 tuổi) đã bị cáo buộc xâm nhập trái phép. Họ được thả vào sáng 25-9 sau phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án hình sự Manhattan.

Brian Kennedy, luật sư của Reveron, phủ nhận mọi mối liên hệ giữa hành vi bị cáo buộc của thân chủ mình với Liên hợp quốc hay bất kỳ quan chức chính phủ nước ngoài nào. Luật sư Kennedy nói với CNN rằng việc ai đó chui xuống cống để tìm kiếm đồ có giá trị là điều “hoàn toàn có thể xảy ra”, và có thể do “túng quẫn”.

Vụ bắt giữ này nằm trong chuỗi các vụ xâm nhập vào hệ thống cống ngầm của thành phố trong vài tháng qua. Người dân từng quay được cảnh nhiều người đi ủng chui xuống hoặc trèo lên từ các nắp cống vào thời điểm trước bình minh. Các điều tra viên cho biết, trong một số vụ bắt giữ, các nghi phạm khai rằng họ chỉ nhằm tìm kiếm những món đồ có giá trị - chẳng hạn như dây chuyền vàng, nhẫn, hoặc các loại kim loại có thể bán lại được như đồng.