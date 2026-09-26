Những trường hợp có thể bị khoá tài khoản VNeID từ 28/9
Tài khoản VNeID của công dân có thể bị khóa từ 28/9, trong trường hợp căn cước điện tử bị khóa hoặc số thuê bao di động dùng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ.
Những trường hợp có thể bị khoá tài khoản VNeID từ 28/9.
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Theo Hồng Thủy ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/09/2026 10:30 AM (GMT+7)