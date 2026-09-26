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Những trường hợp có thể bị khoá tài khoản VNeID từ 28/9

Sự kiện: Thời sự

Tài khoản VNeID của công dân có thể bị khóa từ 28/9, trong trường hợp căn cước điện tử bị khóa hoặc số thuê bao di động dùng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ.

Những trường hợp có thể bị khoá tài khoản VNeID từ 28/9 - 1

Những trường hợp có thể bị khoá tài khoản VNeID từ 28/9.

Miễn, giảm phí 42 thủ tục hành chính cho người tích hợp đủ giấy tờ trên VNeID
Miễn, giảm phí 42 thủ tục hành chính cho người tích hợp đủ giấy tờ trên VNeID

Công dân tích hợp đủ 5 loại giấy tờ cơ bản như giấy khai sinh, GPLX, thẻ ngân hàng... sẽ được miễn 100% phí với 34 thủ tục và giảm 10-50% phí với 8...

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Theo Hồng Thủy ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/09/2026 10:30 AM (GMT+7)
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