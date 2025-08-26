Câu nói cay đắng của người đàn ông Hà Tĩnh khi nhìn khối tài sản bị bão 'vò nát'

Ngày 26/8, cơn bão số 5 đã đi qua nhưng để lại thiệt hại vô cùng lớn cho người dân Hà Tĩnh. Tại cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh), do bão quần thảo nhiều giờ, hàng chục tàu thuyền đã bị sóng đánh chìm, hư hỏng nặng. Nhiều người dân buồn bã, lặng người nhìn tàu thuyền – tài sản gắn bó hơn nửa đời người – bị bão tàn phá.

Anh Nguyễn Công Hùng (45 tuổi, trú xã Cẩm Nhượng) cho hay, khoảng 12h ngày 25/8, tại địa phương bắt đầu xuất hiện gió lớn. Đến khoảng 17h cùng ngày, một trận cuồng phong kéo đến, kèm theo tiếng gió gầm rú.

"Mặc dù chúng tôi đã neo đậu tàu thuyền an toàn trước dự báo có bão lớn, tuy nhiên, cơn bão số 5 có sức tàn phá khủng khiếp, vượt xa sức tưởng tượng của người dân. Sáng nay, khi trở lại các âu thuyền để kiểm tra, tôi bất ngờ khi thấy con thuyền gắn bó cả chục năm đã bị bão đánh tan tành, hư hỏng nặng", anh Hùng chia sẻ.

Sau khi bão số 5 suy yếu, ông Lê Văn Dương (trú thôn Phúc Hải) cùng người thân ra cảng Cửa Nhượng để trục vớt phần thân tàu bị bão đánh chìm.

"Tôi tích góp nhiều năm mới mua được con tàu mưu sinh trên biển. Bão vào đã khiến tàu của tôi bị đánh chìm, ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng", ông Dương nói.

Tàu thuyền bị gió bão quật hư hỏng tại cảng Cửa Nhượng.

Những chiếc thuyền công suất nhỏ bị nhấn chìm sau bão số 5.

Hàng chục thuyền của ngư dân bị sóng đánh chìm, tơi tả sau bão số 5.

Gió xô lệch thuyền neo đậu tại cảng Cửa Nhượng.

Sau cơn bão, người dân cố gắng vớt vát những tài sản còn khả năng sử dụng được để đưa về nhà.

Tàu thuyền bị đắm, hỏng hóc nặng sau bão.

Ông Lê Xuân Tiến (57 tuổi, trú xã Thiên Cầm) thất thần sau cơn bão đi qua. "Thuyền đã bị đánh tan nát, máy móc chỉ bán sắt vụn, ván gỗ thuyền cũng chỉ để làm củi. Chúng tôi mất trắng, chẳng còn gì sau bão nữa rồi", ông Tiến nói.

Theo lãnh đạo UBND xã Thiên Cầm, sáng nay, đơn vị đã cắt cử cán bộ xuống hiện trường để kiểm kê số lượng tàu thuyền bị ảnh hưởng do bão số 5. "Qua ghi nhận có khoảng 40 chiếc tàu, thuyền của ngư dân bị sóng đánh chìm, gây thiệt hại nặng do bão số 5. Chúng tôi đang phối hợp với các ngư dân khắc phục tàu thuyền hư hỏng sau bão", lãnh đạo xã Thiên Cầm thông tin.