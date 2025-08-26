Khoảnh khắc cây xà cừ cổ thụ bật gốc đè bẹp ô tô trên đường Trần Phú

Thời điểm xảy ra sự việc, các phương tiện vẫn di chuyển trên đường. Hai xe ô tô bị cành cây đè trúng. (Ảnh: Thanh Hà)

Trong đó, một xe màu trắng bị đè ngang xe, bẹp phần đầu. (Ảnh: Thanh Hà)

Một xe màu đen bị vướng cành cây lớn. (Ảnh: Thanh Hà)

Hiện lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, cấm đường Trần Phú hướng đi Kim Mã. (Ảnh: Thanh Hà)

Xe cẩu được huy động để cắt, cẩu cành cây. (Ảnh: Thanh Hà)

May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, giao thông ùn tắc kéo dài tại ngã tư Trần Phú - Chu Văn An. (Ảnh: Thanh Hà)