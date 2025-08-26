Khoảnh khắc cây xà cừ cổ thụ bật gốc đè bẹp ô tô trên đường Trần Phú
Sáng 26/8, cây xà cừ cổ thụ trên đường Trần Phú (đoạn trước cổng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội) bất ngờ bật gốc đổ chắn ngang đường. Được biết, tính đến 10h30 ngày 26/8, Hà Nội có tổng 123 cây xanh bị gãy, đổ.
Thời điểm xảy ra sự việc, các phương tiện vẫn di chuyển trên đường. Hai xe ô tô bị cành cây đè trúng. (Ảnh: Thanh Hà)
Trong đó, một xe màu trắng bị đè ngang xe, bẹp phần đầu. (Ảnh: Thanh Hà)
Một xe màu đen bị vướng cành cây lớn. (Ảnh: Thanh Hà)
Hiện lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, cấm đường Trần Phú hướng đi Kim Mã. (Ảnh: Thanh Hà)
Xe cẩu được huy động để cắt, cẩu cành cây. (Ảnh: Thanh Hà)
May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, giao thông ùn tắc kéo dài tại ngã tư Trần Phú - Chu Văn An. (Ảnh: Thanh Hà)
Theo Thanh Hà
26/08/2025 10:41 AM (GMT+7)