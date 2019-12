“Câu like” trên Facebook, nhiều “anh hùng bàn phím” nhận hậu quả trong năm 2019

Thứ Ba, ngày 24/12/2019 00:30 AM (GMT+7)

Nhiều người “sống ảo” trên Facebook bằng những thông tin thất thiệt đã bị triệu tập, xử phạt.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Năm 2019 ghi nhận hàng loạt các vụ việc người dùng mạng xã hội chia sẻ thông tin thất thiệt trên Facebook. Đáng chú ý là thông tin về các vụ án mạng, dịch bệnh,… không có thật gây hoang mang trong dư luận. Ngoài ra, nhiều trường hợp xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác cũng đã bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Đăng clip “câu” được 300 like, nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng

Gần đây nhất là vào ngày 9/12, Công an thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Lê Văn Thảo (SN 1994, ở xã Hà Phú, huyện Hà Trung) về hành vi “Truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan, tổ chức”.

Lê Văn Thảo bị cơ quan công an phạt hành chính 10 triệu đồng sau khi đăng clip “câu like” trên Facebook.

Theo đó, khoảng 21h ngày 12/11, trên trang Facebook cá nhân “Thảo Ke” của mình, Lê Văn Thảo đăng tải một video clip dài 35 giây kèm nội dung: “Bỉm Sơn kinh quá chém không ghê tay manh động thực sự”. Sau khi nội dung trên được đăng tải đã có hơn 300 lượt like, 360 lượt bình luận và nhiều lượt chia sẻ của cộng đồng mạng.

Trước những thông tin trên, Công an thị xã Bỉm Sơn đã điều tra, xác minh và triệu tập Lê Văn Thảo để làm rõ nội dung video clip và bài viết trên. Tại cơ quan công an, Lê Văn Thảo thừa nhận tài khoản Facebook “Thảo Ke” là của mình và thừa nhận nội dung của clip trên không phải xảy ra trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Thảo cũng không biết nguồn gốc của clip này.

Xử phạt 12,5 triệu đồng đối với hotgirl tung tin 3 ca vi khuẩn ăn thịt người

Vào ngày 1/10, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Bình đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Thanh Huyền (SN 1996, ngụ phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới) về hành vi tung tin thất thiệt trên mạng xã hội.

Hoàng Thanh Huyền tại cơ quan công an.

Cụ thể, ngày 16/9, người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hoang mang lo lắng vì cư dân mạng loan truyền thông tin có nội dung: “Ở Bệnh viện Cuba vừa có 3 ca nhiễm vi khuẩn ăn thịt người”. Sau khi thông tin này xuất hiện, đã có hàng trăm lượt thích, chia sẻ và bình luận, lan truyền nhanh tạo dư luận bất an trong xã hội.

Do đó, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc, xác minh từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới và Sở Y tế tỉnh Quảng Bình. Kết quả xác định đây chỉ là tin đồn thất thiệt.

Tại cơ quan công an, Huyền thừa nhận thông tin đó do chính mình trực tiếp đăng tải. Huyền nói rằng do nghe mọi người kể nên đăng lên Facebook để cảnh giác. Với hành vi vi phạm này, Hoàng Thanh Huyền đã bị Công an tỉnh Quảng Bình xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12,5 triệu đồng.

2 người đàn ông bị phạt 15 triệu đồng vì xúc phạm CSGT trên Facebook

Cũng trong tháng 10/2019, Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Công Nam (SN 1989, trú tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu) và Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1979, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai), mỗi người 7,5 triệu đồng vì hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng CSGT.

Dòng trạng thái trên mạng xã hội do Nam đăng tải lên Facebook.

Về nội dung vụ việc, vào sáng 7/9, tổ CSGT thị xã Hoàng Mai tuần tra lưu động qua Km20 - Tỉnh lộ 537B thuộc phường Quỳnh Dị (thị xã Hoàng Mai). Thời điểm này, tổ CSGT phát hiện xe ô tô tải do Lê Công Nam điều khiển có dấu hiệu vi phạm. Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm lỗi “lắp bánh không đúng kích cỡ”.

Trong quá trình làm việc, tài xế Nam đã dùng điện thoại quay lại. Sau đó, Nam đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội Facebook với những lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm lực lượng CSGT. Clip này được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được nhiều bình luận từ cộng đồng mạng, trong đó có những lời lẽ xúc phạm CSGT như bình luận của Nguyễn Tiến Sỹ.

Bịa chuyện án mạng trên Facebook, người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

Trước đó không lâu, vào ngày 18/9, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với bà Bùi Thị Trinh (SN 1998, ngụ xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) về hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook gây hoang mang dư luận.

Biên bản xử phạt Bùi Thị Trinh về việc phát tán thông tin sai sự thật.

Theo đó, vào ngày 28/8, bà Trinh đã đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân có tên “Trinh Bui” nội dung: “Tin nóng ở Đắk Mil, vụ án nghiêm trọng, nạn nhân bị chém vào đầu, tử vong tại chỗ… Hiện tại chưa xác định được nguyên nhân”. Tuy nhiên, lực lượng chức năng xác định không có vụ việc nào như bà Trinh đã viết trên Facebook.

Xác định đây là tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận, lực lượng chức năng đã triệu tập bà Trinh đến làm việc. Cô gái này thành khẩn nhận lỗi và cho rằng bản thân không am hiểu về các quy định khi sử dụng mạng xã hội. Ngoài việc xử phạt số tiền 10 triệu đồng, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông còn yêu cầu người vi phạm phải đính chính thông tin trên trang Facebook cá nhân.

Lên Facebook xúc phạm lãnh đạo, 4 người bị phạt 30 triệu đồng

Cách đây hơn nửa năm, vào ngày 18/5, Công an huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đối với 4 cá nhân trên địa bàn.

Những “anh hùng bàn phím” nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng công an bị xử phạt 7,5 triệu đồng/người.

Theo đó, 4 người bị Công an huyện Tĩnh Gia phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng/người gồm: Lê Quang Cường (SN 1979, ngụ xã Hải Yến); Nguyễn Thị Loan (SN 1991, ngụ xã Trúc Lâm); Lê Khắc Linh (SN 1982, ngụ xã Phú Lâm) và Đặng Nguyên Tùng (SN 1994, ngụ xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia).

Theo điều tra của công an, những người này đã sử dụng trang Facebook cá nhân của mình để đăng tải, chia sẻ, bình luận với những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an huyện Tĩnh Gia khi tham gia công tác cưỡng chế, giải phóng mặt bằng.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/cau-like-tren-facebook-nhieu-anh-hung-ban-phim-nhan-hau-qua-t...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/cau-like-tren-facebook-nhieu-anh-hung-ban-phim-nhan-hau-qua-trong-nam-2019-1043078.html