Thứ Ba, ngày 17/12/2019 20:41 PM (GMT+7)

Ông Đoàn Ngọc Hải vẫn đang chờ giải quyết... chính sách thôi việc; Sau vụ bế rùa “khủng” ở Hồ Gươm lên bờ, nam thạc sĩ bật khóc đoàn tụ người thân… là tin nóng 24h qua.

Sau vụ bế rùa “khủng” ở Hồ Gươm lên bờ, nam thạc sĩ bật khóc đoàn tụ người thân

Sáng 17/12, lãnh đạo Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội cho hay, qua xác minh, nam thanh niên kéo rùa nặng gần 15kg ở Hồ Gươm lên bờ tên là Thái Hữu Hanh (SN 1987, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Cá thể rùa nặng gần 15kg. Ảnh: T.B

“Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, chúng tôi đã đưa nam thanh niên về trụ sở xác minh, làm rõ. Tại đây, Hanh khai là chiều 16/12 đi với một thanh niên khác ra Hồ Gươm. Tại đây, nam thanh niên kia thả dây cước gắn lưỡi câu câu rùa.

Khi rùa nổi lên mặt nước, bị người dân phát hiện nên nam thanh niên kia bỏ chạy. Còn Hanh chỉ bế rùa lên bờ chứ không phải là người trực tiếp câu”, lãnh đạo công an phường Hàng Trống thông tin.

Vị lãnh đạo công an phường Hàng Trống cho biết, sau khi nhận được tin báo, người thân của anh Hanh ở Nghệ An đã nhận ra nam thanh niên này và ra Hà Nội gặp anh Hanh.

“Người thân kể rằng, sau khi học thạc sĩ ở một trường tại Hà Nội xong, anh Hanh huy động vốn làm ăn nhưng sau đó thua lỗ và bỏ nhà đi cách đây 5 năm, không liên lạc về nhà. Đến khi công an liên lạc về địa phương xác minh mới bất ngờ biết được thông tin về anh Hanh. Tại trụ sở công an, người thân và anh Hanh đã xúc động đến rơi lệ khi gặp lại nhau”, vị lãnh đạo công an phường Hàng Trống cho biết thêm.

Ông Đoàn Ngọc Hải chờ giải quyết... chính sách thôi việc

Ngày 16/12, trao đổi với Tiền Phong, ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn), xác nhận đã nhận được quyết định của Tổng công ty TNHH MTV Xây dựng Sài Gòn chính thức cho ông thôi việc.

Ông Đoàn Ngọc Hải trên đường chạy 42 km để ủng hộ người nghèo

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, tuy đã nhận quyết định thôi việc nhưng đến nay các chế độ, chính sách thôi việc sau 25 năm công tác trong các cơ quan nhà nước và 2 năm phục vụ trong quân ngũ vẫn chưa được các cơ quan liên quan giải quyết.

“6 tháng là thời gian quá dài để giải quyết một việc nhỏ và đơn giản như thế nhưng tôi không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa xong”, ông Hải nói.

Về vấn đề trên, đại diện Sở Nội vụ TPHCM xác nhận chính sách thôi việc cho ông Đoàn Ngọc Hải đã được thành phố xúc tiến từ hơn 6 tháng qua nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất.

Đại diện Sở Nội vụ cho biết theo báo cáo của Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn thì kể từ lúc gửi đơn xin nghỉ việc, ông Đoàn Ngọc Hải không đến cơ quan để phối hợp giải quyết đơn.

Để tránh phát sinh các khiếu nại, Sở Nội vụ đã có tờ trình kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn trao đổi với Sở Lao động Thương binh và xã hội để được hướng dẫn trình tự, thủ tục về việc giải quyết đơn xin thôi việc của ông Đoàn Ngọc Hải. Ngoài ra, Tổng công ty cần phối hợp với quận 1, Sở Tài chính để thực hiện chế độ chính sách thôi việc cho ông Đoàn Ngọc Hải theo quy định.

Giám đốc Công an Đồng Nai tuyên bố “chặt tận ngọn, phá tận gốc” tội phạm

Tối 16/12, tại TP Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng đã giao nhiệm vụ cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng triển khai các mặt công tác, xử lý cho bằng được các loại tội phạm nổi lên trên địa bàn, lực lượng công an phải tuyên chiến và trừng trị các loại tội phạm, xóa sổ tội phạm hoạt động băng nhóm, “tín dụng đen”, các tụ điểm phức tạp về ma túy, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật.

Đại tá Vũ Hồng Văn (người lái xe mô tô).

Thay mặt lãnh đạo Công an Đồng Nai, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai hứa quyết tâm cộng đồng trách nhiệm; triệt phá các băng nhóm tội phạm, các loại tội phạm với phương châm “chặt tận ngọn, phá tận gốc”.

Đại tá Văn giao trách nhiệm cho lãnh đạo Công an các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hoạt động tội phạm mà không có biện pháp xử lý.

Đại tá Văn yêu cầu, toàn lực lượng Công an tỉnh kiên quyết trừng trị các loại tội phạm, tuyên chiến với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cướp đất, tổ chức đánh bạc… kiên quyết không để xảy ra tình trạng đua xe, nẹt pô, đốt pháo trái phép thiết lập lại trật tự xã hội, làm thay đổi diện mạo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Bắc Son sáng chối, chiều lại khai đã nhận 3 triệu USD

Ngày 17/12, phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo cùng người nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son tại phiên tòa sáng nay 17/12. (Ảnh chụp qua màn hình)

Sáng cùng ngày, ông Son phủ nhận việc nhận 3 triệu USD từ bị cáo Phạm Nhật Vũ (Chủ tịch AVG) và các bị cáo khác như đã khai trước đó tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, chiều nay, trình bày trước HĐXX, ông Son phân trần những ngày này tâm trạng rất căng thẳng, thần kinh cũng có hoảng loạn nên sáng nay đã có những lời khai chưa đúng.

"Nhưng giờ bị cáo xác nhận lời khai tại cơ quan điều tra, nhưng xin thay đổi một nội dung. Đó là số tiền nhận từ Phạm Nhật Vũ, bị cáo không đưa cho con gái mà dùng chi tiêu cá nhân, và sẽ hoàn trả vào thời gian gần nhất".

HĐXX truy hỏi số tiền 3 triệu USD đó dùng vào việc gì? bị cáo đáp: "Đến giờ tôi cũng không nghĩ ra. Tôi sẽ cố gắng thu xếp để hoàn lại tiền đã hưởng lợi bất chính". HĐXX hỏi: Bị cáo thấy cáo trạng VKSND Tối cao truy tố là đúng hay sai? Ông Son đáp "Đúng".

