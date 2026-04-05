Cầu Trần Hưng Đạo đối mặt nguy cơ chậm tiến độ

Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, với tổng chiều dài khoảng gần 4,2km. Trong đó, riêng phần cầu chính dài khoảng 870m, được thiết kế gồm 6 nhịp, mỗi nhịp dài 145m.

Theo tiến độ yêu cầu hoàn thành dự án trong quý 2 năm 2027 đưa công trình vào sử dụng, trên công trường công nhân là việc xuyên đêm 3 ca, 4 kíp.

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của dự án hiện nay là hoàn thành toàn bộ các hạng mục dưới nước trước mùa lũ tiểu mãn năm 2026. Theo kế hoạch thi công, đến cuối tháng 5/2026, các trụ cầu phải đạt cao trình +5 m. Mốc này được xác định dựa trên số liệu thủy văn nhiều năm, khi mực nước bắt đầu dâng vào tháng 6. Khi đạt được cao trình này, công trình vẫn có thể tiếp tục triển khai các hạng mục phía trên trong điều kiện có lũ.

Về kết cấu, mỗi trụ cầu chính có móng gồm 20 cọc khoan nhồi đường kính 2m. Hiện tại, cầu chính có 7 vị trí trụ, trong đó có 5 trụ dưới nước và 2 trụ trên bờ.

Cụ thể, 5 trụ dưới nước đã hoàn thành bê tông bịt đáy và đang tiến hành đập đầu cọc; Trụ TC4 đang trong giai đoạn lắp dựng cốt thép; Trụ TC7 (trên bờ) đã hoàn thành đổ bê tông đợt 1.

Tuy nhiên, trụ TC1 phía Hoàn Kiếm vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc mặt bằng.

Ông Hồ Huy Hùng - Ban Quản lý dự án đầu tư cầu Trần Hưng Đạo: "Tiến độ thi công phần cầu chính vẫn đang được kiểm soát và đảm bảo mục tiêu vượt lũ. Tuy nhiên, dự án đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực quận Hoàn Kiếm đến nay chưa bàn giao được bất kỳ diện tích nào, trong khi lại liên quan trực tiếp đến một trụ cầu chính quan trọng. Đây là vị trí ảnh hưởng đến công tác lắp dầm của nhịp chính, do đó nếu chậm bàn giao mặt bằng sẽ tác động nghiêm trọng đến tiến độ tổng thể dự án. Tiến độ thi công đến nay ghi nhận nhiều hạng mục đã được triển khai tích cực: 5 trụ dưới nước đã hoàn thành bê tông bịt đáy và đang tiến hành đập đầu cọc"

"Khó khăn càng gia tăng khi các vị trí trụ tại khu vực này nằm trong phạm vi cơ đê. Theo quy định của Luật Đê điều, từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm (mùa mưa lũ), các hoạt động đào đắp, thi công trong cơ đê đều bị cấm. Điều này tạo ra áp lực rất lớn về thời gian, buộc dự án phải chạy đua tiến độ trước khi bước vào mùa lũ", ông Hùng nói.

Theo đại diện chủ đầu tư, ở phía bờ Long Biên mặt bằng cơ bản thuận lợi hơn, cho phép nhà thầu triển khai thi công liên tục. Tuy nhiên, khu vực này lại phát sinh vướng mắc liên quan đến việc kết nối với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Do chưa có quyết định chính thức về hướng tuyến, một số vị trí trụ cầu dẫn phải tạm dừng để chờ phương án, khiến tiến độ bị ảnh hưởng và nguồn lực thi công chưa thể phát huy tối đa.

Anh Mai Minh Thắng - Chỉ huy trưởng công trường - Công ty Trung Chính: "Hiện nay là Trung Chính đang thực hiện với bốn trụ chính thì mới có mặt bằng cho ba vị trí trụ trụ dưới sông. Chúng tôi đang tổ chức thi công hạng mục bệ thân trụ cho ba trụ ở dưới sông. Điều khó khăn nhất của dự án là về mặt bằng tiếp cận thì hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được phần mặt bằng trụ chính ở TC1 cộng với toàn bộ phần mặt bằng của nút giao và điều này nó dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cận cái công trường đối với các trụ dưới sông”.

Bên cạnh các yếu tố mặt bằng và pháp lý, dự án còn chịu tác động từ biến động thị trường. Thời gian gần đây, nguồn cung vật liệu xây dựng như thép, cát, sỏi có thời điểm khan hiếm cục bộ do nhiều dự án lớn triển khai đồng loạt. Biến động quốc tế khiến giá nhiên liệu tăng cao, kéo theo chi phí thi công của nhà thầu tăng đáng kể.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn cả về kỹ thuật, pháp lý và chi phí, các nhà thầu và nhà đầu tư vẫn đang nỗ lực duy trì thi công theo quan điểm “có mặt bằng đến đâu, triển khai đến đó”. Máy móc, nhân lực luôn trong trạng thái sẵn sàng để tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi hiện có.