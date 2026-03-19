Iran tấn công dữ dội vào Israel và các nước vùng Vịnh

Truyền thông Israel cho biết, đến trưa 19/3, Iran phát động tổng cộng 8 đợt tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Phần lớn tên lửa của Iran là loại mang đạn chùm. Hệ thống phòng không Israel đã được kích hoạt và đánh chặn thành công một số tên lửa của Iran. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vẫn gây thiệt hại tại Tel Aviv và một số khu vực khác. Báo cáo về thương vong chưa được công bố.

Tên lửa của Iran phóng vào Tel Aviv. Ảnh: AP

Ngoài Israel, Iran cũng bị cáo buộc tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng tại các quốc gia Vùng Vịnh. Trong đó, Saudi Arabia thông báo nhà máy lọc dầu Samref tại thành phố cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, bị tập kích bằng một máy bay không người lái và gây cháy hồi sáng nay. Tại Kuwait, các máy bay không người lái tấn công 2 nhà máy lọc dầu, trong đó có nhà máy Mina Al-Ahmadi. Tại UAE, một tàu hàng neo đậu gần eo Hormuz, đã bị tập kích bằng vũ khí chưa xác định và bốc cháy.

Tại Qatar, Bộ Nội vụ nước này cho biết lực lượng cứu hỏa đã khống chế thành công các đám cháy tại cơ sở sản xuất khí đốt lớn nhất của Qatar ở khu công nghiệp Ras Laffah. Cơ sở này bị Iran tập kích tối 18/3 và bốc cháy dữ dội. Truyền thông Qatar khẳng định thiệt hại do các vụ cháy gây ra là rất lớn. Chiều 18/3, Iran tuyên bố sẽ tấn công hạ tầng năng lượng tại các quốc gia Vùng Vịnh, nhằm đáp trả việc Israel tập kích mỏ khí đốt lớn nhất của Iran tại tỉnh Bushehr.