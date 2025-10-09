Cập nhật các tuyến đường bị ngập ở Hà Nội hôm nay 9/10

Theo VOV Giao thông giờ cao điểm và cập nhật từ PV, các tuyến đường bị ngập ở Hà Nội hôm nay 9/10/2025:

- Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân chọn lộ trình không đi vào đường gom Đại lộ Thăng Long (trước cửa Bảo tàng Quân sự Việt Nam) đang ngập úng trên diện rộng, sâu 10-30cm.

Đường gom Đại lộ Thăng Long (trước cửa Bảo tàng Quân sự Việt Nam) đang ngập úng trên diện rộng, sâu 10-30cm.

- Đường Võ Chí công đoạn từ Nguyễn Hoàng Tôn tới chân cầu Nhật Tân vẫn còn ngập cả 2 chiều, sâu khoảng 50cm.

Đối với các loại xe tải, xe bus, xe gầm cao di chuyển đi sát dải phân cách bên trái.

Các phương tiện khác đi theo hướng Lạc Long Quân đi Nội Bài.

Từ Nội Bài về nội thành đi theo tuyến Cầu Thăng Long.

Các phương tiện chú ý thay đổi tuyến di chuyển và chấp hành theo hướng dẫn cửa lực lượng chức năng.

- Khu vực Nam An Khánh hiện đã hết ngập, các phương tiện di chuyển bình thường trở lại.

- Từ nút Pháp Vân đến cầu Thanh Trì, cả hai chiều lưu thông đều thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi.

- Khu vực từ cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó đang ùn tắc kéo dài, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

- Đèn tín hiệu tại khu vực Keangnam – Phạm Hùng hiện không hoạt động, khiến các phương tiện di chuyển lộn xộn.

- Đường tỉnh 35, đoạn qua xã Trung Giã (Hà Nội) vẫn đang bị ngập sâu, lái xe cân nhắc lộ trình thay thế.

Đường tỉnh 35, đoạn qua xã Trung Giã (Hà Nội) vẫn đang bị ngập sâu.

- Đuờng Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long và cầu vượt Mai Dịch hiện thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi theo cả hai chiều.

- Đèn đỏ tại nút giao Đại lộ Thăng Long hướng lên Vành đai 3 hôm nay khá thoáng, chỉ một nhịp đèn là các phương tiện đã qua.

- Khu vực ngã ba Xa La có một hố ga bị hỏng nắp, khiến các phương tiện phải di chuyển chậm, gây ùn ứ cục bộ.

- Cầu Thăng Long hiện đông cả hai chiều, các phương tiện di chuyển chậm.

- Vành đai 3, đoạn qua bến xe Mỹ Đình hướng đi Pháp Vân đang ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới khu vực Bắc Bộ thời tiết dần tốt lên, tuy nhiên một số nơi vẫn tiếp tục ngập sâu từ 2 đến 4 ngày tới.

Tiếp tục cập nhật...