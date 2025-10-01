Người Hà Nội vượt đường ngập, tắc đi làm

Đại lộ Thăng Long tắc dài

Đại Lộ Thăng Long nối phía tây với trung tâm Thủ đô vẫn ngập sâu, ùn tắc hai chiều ở làn giữa dành cho ôtô khi hầu hết phương tiện đều đi vào làn này.

Ùn tắc trên đại lộ Thăng Long chiều từ các khu đô thị phía tây về trung tâm. Ảnh: Ngọc Thành

Điểm ùn trên đại lộ kéo dài tới gần cầu vượt. Ảnh: Ngọc Thành

Đại lộ Thăng Long vừa ngập vừa tắc sáng 1/10. Video: Ngọc Thành