Người Hà Nội vượt đường ngập, tắc đi làm
Sáng 1/10, tại các nút Mai Dịch, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long... giao thông ùn ứ khi đường vẫn ngập sâu, phương tiện phải dồn làn hoặc đi vòng để tránh nước.
8h30, dòng xe máy vẫn nối đuôi nhau vượt qua đoạn ngập hơn 20 cm trên đường Lương Thế Vinh, Thanh Xuân. Ảnh: Hoàng Giang
Người phụ nữ dắt xe qua đoạn ngập. Ảnh: Hoàng Giang
Xe nâng đưa người và phương tiện qua đoạn ngập sâu 40 cm trên đường Phạm Tu. Video: Huy Mạnh
Đường Phạm Tu nối Nguyễn Xiển đến Xa La ngập gần nửa mét kéo dài 1 km ở cả hai chiều. Ảnh: Huy Mạnh
Xe máy "rẽ sóng", người co chân tránh nước ngập. Ảnh: Huy Mạnh
Ảnh: Lộc Chung
Đoạn qua sân vận động Mỹ Đình vẫn ngập nửa mét kéo dài 200 m. Người dân di chuyển qua đây khó khăn hoặc phải quay đầu tìm hướng khác. Ảnh: Thanh Hải
Video: Thanh Hải
Đoạn trước Đài truyền hình Việt Nam nước vẫn ngập 40 cm. Lực lượng chức năng hạn chế phương tiện lưu thông qua cầu hướng Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh. Một số phương tiện di chuyển phía dưới khi gặp đoạn ngập cho xe quay đầu lên cầu đi về phía Liễu Giai.
Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai ngập khoảng 40 cm đoạn lên cầu. Ảnh: Hoàng Giang
Nước ngập nửa bánh xe ôtô. Ảnh: Hoàng Giang
Một số phương tiện quay đầu tránh đoạn ngập. Ảnh: Hoàng Giang
Người đi xe máy nép sát lề đường. Ảnh: Hoàng Giang
Khu vực Mễ Trì - Lê Quang Đạo ùn trên cao, tắc ngập phía dưới. Ảnh: Ngọc Thành
Dòng xe lội nước trên đường Mễ Trì. Ảnh: Ngọc Thành
Điểm ngập sâu trước UBND phường Cầu Giấy. Video: Lộc Chung
Đại Lộ Thăng Long nối phía tây với trung tâm Thủ đô vẫn ngập sâu, ùn tắc hai chiều ở làn giữa dành cho ôtô khi hầu hết phương tiện đều đi vào làn này.
Ùn tắc trên đại lộ Thăng Long chiều từ các khu đô thị phía tây về trung tâm. Ảnh: Ngọc Thành
Điểm ùn trên đại lộ kéo dài tới gần cầu vượt. Ảnh: Ngọc Thành
Đại lộ Thăng Long vừa ngập vừa tắc sáng 1/10. Video: Ngọc Thành
Nước vẫn ngập sâu khiến dòng phương tiện phải nép sát vào lề đường. Ảnh: Huy Mạnh
Dòng phương tiện qua đường Nguyễn Xiển sáng 1/10. Video: Huy Mạnh
Hai chiếc xe tải chết máy từ trưa 30/9 đến nay chưa gọi được cứu hộ, lái và phụ xe phải ở lại trông hàng. Ảnh: Huy Mạnh
Đầu đường Tôn Thất Thuyết, nước ngập sâu gần vỉa hè 30-40 cm, dài hơn 100 m. Ảnh: Lộc Chung
Giờ cao điểm sáng, cầu vượt Mai Dịch hướng Linh Đàm ùn tắc do điểm ngập sâu ngay đầu nút, phương tiện phải dồn sang lề trái để tránh. Khu vực này tập trung bến xe, nhiều chung cư, văn phòng nên lưu lượng người và xe rất lớn.
Nút giao Mai Dịch bắt đầu ùn ứ. Ảnh: Lộc Chung
Đoạn qua bến xe Mỹ Đình nước đã rút song vẫn còn ngập tới 30 cm cổng ra vào bến. Ảnh: Lộc Chung
Phương tiện lưu thông qua nút giao Mai Dịch sáng 1/10. Video: Lộc Chung
Cổng chào dẫn vào khu đô thị An Khánh nước đã rút song một số đoạn vẫn ngập quá bánh xe ôtô. Ảnh: Thảo Nhi
Nước vẫn ngập đường Nguyễn Khuyến đoạn qua khu đô thị Văn Quán, Hà Đông sáng nay. Ảnh: Thanh Hải
Xe máy, người đi bộ nép vào lề tìm lối đi ở Hà Đông. Ảnh: Thanh Hải
Trước bến xe Mỹ Đình vẫn còn ngập sâu, dòng xe di chuyển trên cao bắt đầu đổ về trung tâm Hà Nội lúc 7h sáng. Ảnh: Hoàng Long
Đường Lê Đức Thọ trước sân vận động Mỹ Đình vẫn còn đoạn ngập dài, sâu 50-60 cm. Ảnh: Thanh Hải
Chiến sĩ hỗ trợ người dân xuống xe. Video: Ngọc Thành
Sáng nay, trời đã tạnh mưa, hửng nắng song một số khu vực phía tây như trước bến xe Mỹ Đình, sân vận động Mỹ Đình... nước vẫn ngập sâu 20-30 cm.
Xe quân đội qua đoạn nước sâu trên đường Phùng Hưng, Hà Đông. Ảnh: Ngọc Thành
Chiến sĩ hỗ trợ người dân qua đoạn ngập sâu. Ảnh: Ngọc Thành
6h hôm nay, nội thành Hà Nội còn hơn 20 điểm ngập gây khó khăn cho giao thông như tại Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, đại lộ Thăng Long...
