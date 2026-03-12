Xử phạt tài xế xe khách cản trở đoàn xe ưu tiên

Trước đó, ngày 6/3, Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn di chuyển từ trung tâm Hà Nội đi Khu di tích K9 (Ba Vì). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn xe phát tín hiệu ưu tiên theo đúng quy định.

Hình ảnh xe khách không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ trên đại lộ Thăng Long.

Khoảng 13h30 cùng ngày, khi đoàn xe có lực lượng CSGT dẫn đường lưu thông trên Đại lộ Thăng Long, tổ công tác phát hiện xe khách biển kiểm soát 26F-007.88 di chuyển phía trước. Mặc dù lực lượng làm nhiệm vụ đã nhiều lần phát tín hiệu và sử dụng loa yêu cầu nhường đường, nhưng tài xế vẫn không chấp hành, gây ảnh hưởng đến hoạt động của đoàn xe trên một đoạn đường dài. Toàn bộ hình ảnh vi phạm của tài xế xe khách sau đó đã được lực lượng CSGT ghi lại và tiến hành xác minh, xử lý.

Ngày 12/3, Đội CSGT số 11 đã mời tài xế xe khách là P.H.C (SN 1982) lên trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Lái xe khách làm việc tại cơ quan Công an.

Căn cứ tài liệu, hình ảnh thu thập được, Đội CSGT số 11 đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với anh C. về hành vi điều khiển xe ô tô không nhường đường cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, với mức phạt tiền 7 triệu đồng và trừ 4 điểm trên Giấy phép lái xe theo quy định.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông khi gặp xe ưu tiên đang phát tín hiệu theo quy định phải nhanh chóng giảm tốc độ, đi sát vào lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường; tuyệt đối không cản trở hoạt động của xe ưu tiên, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ.