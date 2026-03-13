Quan chức Iran: Mỹ sẽ hối hận, không thể thắng chỉ bằng vài dòng tweet

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo cuộc chiến ở Trung Đông có thể dẫn đến "sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất" trong lịch sử ngành công nghiệp dầu mỏ, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump lại viết trên mạng xã hội rằng việc đánh bại chính quyền Iran quan trọng hơn giá dầu thô.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cho rằng cho rằng chiến dịch chung của Mỹ và Israel đang "đè bẹp" Iran và lực lượng Hezbollah do Tehran hậu thuẫn ở Lebanon.

Phát biểu trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, ông nói rằng cuộc chiến chống Iran nhằm mục đích “tạo ra cho người dân Iran những điều kiện để lật đổ chính quyền”, ngoài việc làm suy yếu chương trình hạt nhân và tên lửa.

Tân Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Getty)

“Bắt đầu cuộc chiến thì dễ, nhưng không thể giành chiến thắng chỉ bằng vài dòng tweet. Chúng tôi sẽ không lùi bước cho đến khi khiến các người phải hối hận vì sai lầm nghiêm trọng này”, quan chức an ninh của Iran, ông Ali Larijani tuyên bố trên X.

Những bình luận của ông được đưa ra sau khi Lãnh đạo Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei đưa ra tuyên bố đầu tiên kể từ khi ông được bổ nhiệm vào ngày 8/3 sau cái chết của cha mình, người tiền nhiệm Ali Khamenei trong cuộc tấn công của Mỹ và Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với AFP, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cho biết Tehran chỉ hành động để “tự vệ” và muốn đảm bảo xung đột không bị “áp đặt” lên nước này một lần nữa.

Ông Takht-Ravanchi xác nhận Iran được một số “quốc gia thân thiện” tiếp cận để chấm dứt xung đột, nhưng không nêu rõ đó là những quốc gia nào. “Chúng tôi đang nói với họ điều tương tự, rằng chúng tôi muốn thỏa thuận ngừng bắn là một phần của công thức tổng thể để chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến”, ông nói.

Các quốc gia vùng Vịnh đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ ​​các cuộc tấn công trả đũa của Iran khi quốc gia này tuyên bố họ sẽ "đốt cháy dầu khí của khu vực" nếu cơ sở hạ tầng năng lượng và các cảng của họ bị tấn công.

Hình ảnh từ Bahrain hôm 12/3 cho thấy khói dày đặc bốc lên sau cuộc tấn công vào bể chứa nhiên liệu ở Muharraq, người dân được yêu cầu ở trong nhà và đóng cửa sổ.

Máy bay không người lái cũng gây thiệt hại tại sân bay quốc tế Kuwait và khu trung tâm Dubai, trong khi Ả Rập Xê Út cho biết họ chặn được máy bay không người lái hướng về mỏ dầu Shaybah và khu vực đại sứ quán của nước này.