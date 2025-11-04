Hàng loạt lỗi vi phạm giao thông do camera AI phát hiện mà lái xe không ngờ tới

Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin hàng loạt vi phạm giao thông của người điều khiển xe trên các tuyến đường mà camera AI phát hiện.

Camera AI phát hiện người điều khiển xe không thắt dây an toàn. Ảnh: CỤC CSGT

Theo Cục CSGT, camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai phát hiện 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Cụ thể, từ 12 giờ ngày 31-10-2025 đến 12 giờ ngày 1-11-2025, camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai ghi nhận có 14.636 phương tiện đi quá với tốc độ trung bình là 67,5 km/h.

Đồng thời phát hiện 8 trường hợp không thắt dây đai an toàn. Các trường hợp vi phạm này đều được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện: 2 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; 34 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ và 1 trường hợp đi ngược chiều.

Camera AI tại đường Lê Văn Lương ghi nhận 5 trường hợp đi sai làn đường.

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Cục CSGT mong muốn mọi người hãy chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.