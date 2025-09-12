Cảnh hoang tàn, xuống cấp tại vườn hoa 52 tỷ ở Hà Nội

Vườn hoa Trần Quang Diệu (phường Đống Đa, thành phố Hà Nội) được khánh thành từ năm 2014 với mức đầu tư khoảng 52 tỷ đồng. Với diện tích 12.953 m2, nơi đây trở thành địa điểm tập thể dục, đi dạo, vui chơi của người dân trong khu vực.

Tuy nhiên thời gian gần đây, vườn hoa này đang xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều đoạn rào chắn trên vỉa hè đã hư hại nghiêm trọng.

Gạch lát nền mất, bong tróc lâu ngày, cây dại mọc lan không được dọn dẹp.

Nhiều trang thiết trong khuôn viên vườn hoa cũng đang bị hư hại, không thể sử dụng.

Những chiếc ghế đá bị hỏng, sơn bẩn, nhếch nhác.

Bảng nội quy bị bôi sơn bẩn và đoạn đường đầy rác, cỏ dại.

Thông tin từ UBND phường Đống Đa cho biết, mới đây UBND thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy tu, duy trì các nhóm dịch vụ công ích bao gồm: cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, công viên, giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo đó, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND thành phố Hà Nội thống nhất với đề nghị của Sở Xây dựng về việc giao sở này thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy tu, duy trì các dịch vụ công ích từ 1/7-31/12/2025. Sở Xây dựng được bổ sung kinh phí chi thường xuyên ngân sách thành phố năm 2025 để thực hiện các nhiệm vụ trên và trích các chi phí quản lý, giám sát theo quy định.

Trên cơ sở kết quả tiếp nhận, bàn giao các gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công từ các quận, huyện, thị xã trước đây, Sở Xây dựng có nhiệm vụ tổng hợp đề xuất của Sở Xây dựng về kinh phí thực hiện và báo cáo UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí này theo quy định.

Cư dân tại khu vực vườn hoa cho biết: "Vườn hoa Trần Quang Diệu vốn dĩ được xây do nhu cầu của nhân dân khu vực, nhưng hiện nay một số hộ dân xung quanh xả rác bừa bãi nên không gian khu vườn xuống cấp, nhếch nhác. Bên cạnh đó, việc dọn dẹp và sửa chữa cũng không được triển khai thường xuyên nên càng ngày càng xuống cấp".

Nhiều người dân còn coi đây như khu "vườn hoang" để thả rông thú nuôi.

Người dân bên đường coi vườn hoa thành không gian riêng, làm lồng nuôi gà chọi, vứt đồ cũ hỏng.

Được biết, không chỉ tại phường Đống Đa, các phường như Hai Bà Trưng, Long Biên... cũng có các vườn hoa xuống cấp.

Việc Sở Xây dựng Hà Nội "ôm" khối lượng công việc lớn trên địa bàn toàn bộ 126 phường, xã khiến cho một số phát sinh về duy tu tại các vườn hoa không thể chủ động mà các phường chỉ có thể đề xuất kiến nghị xử lý.

Việc này khiến cho một số hoạt động duy tu, sửa chữa vườn hoa chưa thể kịp thời như mong muốn của người dân.