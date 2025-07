Hồ Hoàng Cầu 'lột xác' sau cải tạo

Bấm để lật

Dự án cải tạo hồ Hoàng Cầu, phường Đống Đa, được khởi công từ tháng 7/2024 với mục tiêu nâng cấp cảnh quan và cơ sở hạ tầng đô thị xung quanh hồ. Sau một năm thi công, nhiều hạng mục quanh hồ đã hoàn thiện, trong đó có sân khấu nổi với khán đài sức chứa khoảng 1.000 người. Dự kiến, dự án hoàn thành vào tháng 8.

Bấm để lật

Sân khấu nổi được xây dựng ở phía phố Hoàng Cầu, hình vòng cung, bao gồm khán đài và một sân khấu hình tròn trên mặt nước.

Sân khấu nổi nằm dưới chân tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Hai lối ra nằm ở chính giữa và bên hông. Phần khán đài được làm 5 tầng, lát đá.

Phần cải tạo giáp với phố Hoàng Cầu đã hoàn thiện cảnh quan, bậc lên xuống.

Hoa và cây cảnh được trồng thành lớp quanh khu vực sân khấu.

Đèn điện khu vực sân khấu đã lắp đặt, mỗi bên một dàn đèn với công suất chiếu sáng cao.

Hồ được dựng rất nhiều lớp lan can, ngoài lan can vỉa hè được làm bằng thép sơn trắng, ở lớp trong cùng là lan can bằng kính cường lực nhập từ Nhật Bản, cao gần một mét. Hiện phần lan can này đã lắp gần xong.

Công nhân dọn vệ sinh và rửa sạch bề mặt đường dạo. Để kịp về đích trong tháng 8, hàng chục công nhân đang thi công đoạn mặt phố Đặng Tiến Đông, Mai Anh Tuấn, chủ yếu là lắp lan can kính, lát đá vỉa hè.

Ở phần tiếp giáp với đường đi, công nhân đang lắp đặt hàng rào xích nhằm hạn chế các hàng quán lấn chiếm vỉa hè xung quanh hồ.

Trước đây khi chưa cải tạo, phần vỉa hè quanh hồ được nhiều hàng quán tận dụng đặt bàn bán đồ ăn cho khách. UBND quận Đống Đa (cũ) từng ban hành thông báo thu hồi hơn 5.600 m2 bán đảo hồ để làm vườn hoa.

Không chỉ được đầu tư sân khấu nổi, xung quanh hồ cũng bố trí nhiều dụng cụ tập thể dục, khu vui chơi cho trẻ em. Lối lên xuống thân thiện khi có lối đi cho cả người khuyết tật. Đường dạo quanh hồ được lát bằng đá tự nhiên nhám, chống trơn.

Dù chưa hoàn thành, hàng ngày có rất nhiều người dân sống quanh hồ ra để tập thể dục, vui chơi. Chị Thúy, sống ở phố Mai Anh Tuấn, cho biết người dân được hưởng lợi rất nhiều từ dự án cải tạo này, không còn cảnh nhếch nhác như trước đây.

Hồ Hoàng Cầu có diện tích mặt nước 12,5 ha, chiều dài kè hồ 1.900 m, thuộc số ít hồ nằm trong trung tâm Hà Nội.