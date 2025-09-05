Hình ảnh lạ xuất hiện trên một gốc cây sau trận ngập khó quên ở đường Võ Chí Công, Hà Nội

Sau trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ vào cuối tháng 8 vừa qua, Hà Nội chứng kiến một trong những đợt ngập lụt nặng nề nhất trong năm. Nhiều tuyến đường biến thành “sông”, hàng trăm phương tiện chết máy, ùn ứ kéo dài. Tại tuyến đường Võ Chí Công (phường Tây Hồ), nơi mực nước có thời điểm dâng cao đến gần nửa bánh xe, hàng loạt ô tô bị rơi biển số do nước cuốn trôi.

Mới đây, anh Quân Anh (phường Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ một hình ảnh đặc biệt: hàng loạt biển số ô tô được treo ngay ngắn trên một gốc cây ven đường Võ Chí Công. Trong ảnh, ít nhất năm biển số với đủ seri khác nhau được gắn vào thân cây, nổi bật bên đường.

Anh Quân Anh cho biết, ngay sau khi nước rút, nhiều người dân đã nhặt được biển số xe rơi dọc đường. Thay vì mang về nhà, họ tập hợp lại, treo công khai để chủ xe dễ nhận diện. “Ngày 3/9, số lượng biển treo trên cây lên tới hơn 40 cái. Hôm nay (4/9), số biển vơi đi đáng kể, có lẽ nhiều chủ xe đã quay lại tìm và lấy về. Việc này tuy nhỏ nhưng giúp ích cho rất nhiều người, bởi mất biển số đồng nghĩa với hàng loạt thủ tục hành chính phiền toái”, anh chia sẻ.

Hàng loạt biển số ô tô treo trên cây chờ chủ đến nhận lại. Ảnh: Quân Anh

Người dân sinh sống gần khu vực cũng xác nhận tình trạng này. Chị Nguyễn Thị Hoa (trú phường Tây Hồ) kể: “Mấy hôm mưa lớn, đường ngập sâu, xe chết máy đứng la liệt. Có chiếc biển số trôi theo dòng nước, nên người đi đường nhặt lên và treo vào cây để khỏi thất lạc. Hôm sau thấy cả chục cái, nhìn cứ như ai đó đem biển số đến phơi. May mà nhiều người quay lại lấy, đỡ phải đi làm lại giấy tờ.”

Một người dân khác, anh Lê Văn Dũng, hành nghề sửa xe gần khu vực Võ Chí Công, cho hay: “Nhiều khách mang xe đến chỗ tôi bảo dưỡng sau khi bị ngập. Phần lớn kêu mất biển số. Thực tế, khi đi qua đoạn ngập sâu, nước đẩy mạnh dễ làm lỏng ốc gắn biển, khiến biển trôi đi. Tôi thấy việc treo biển lên cây là hợp lý: vừa nhanh gọn, vừa văn minh".

Trước đó, dựa trên dữ liệu chính thức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hai ngày 26 và 27/8, khu vực Bắc Bộ nói chung và Hà Nội nói riêng phải hứng chịu một đợt mưa lớn, gây ngập úng nghiêm trọng.

Trận mưa lớn đã khiến hàng loạt tuyến đường như Trần Duy Hưng, Láng Hạ, Nguyễn Xiển, Võ Chí Công… rơi vào cảnh ngập sâu, giao thông tê liệt. Hình ảnh ô tô, xe máy chết máy, người dân bì bõm lội nước xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Võ Chí Công là một trong những tuyến đường bị ngập sâu và kéo dài lâu nhất trong đợt mưa lụt vừa qua tại Hà Nội.

Trong bối cảnh đó, chi tiết những biển số xe được gom lại, treo ngay ngắn trên gốc cây trở thành một điểm nhấn đặc biệt. Không chỉ cho thấy hậu quả của ngập lụt đối với đời sống đô thị, mà còn phản ánh tinh thần tương trợ giản dị nhưng đáng quý của người dân Thủ đô.

Bức ảnh do anh Quân Anh đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý, được chia sẻ rộng rãi trên nhiều diễn đàn, kèm theo những bình luận bày tỏ sự đồng tình. "Một hành động nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa", "Người Hà Nội tử tế trong khó khăn" – đó là những bình luận cộng đồng mạng để lại dưới bức ảnh.