Chiều nay, Hà Nội tái diễn mưa dông mạnh kèm lốc sét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các phường/xã: Hà Nội: Ba Vì, Yên Xuân, Phú Cát, Quảng Bị, Chương Mỹ, Bình Minh, Dân Hoà, Phượng Dực, Thượng Phúc, Phú Xuyên, Đại Xuyên. Vùng mây dông có xu hướng mở rộng thêm.

Hà Nội tái diễn mưa dông chiều nay. Ảnh: PV

Trong khoảng từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường/xã nói trên, sau đó có khả năng ảnh hưởng đến các phường/xã lân cận: Đoài Phương, Hoà Lạc, Kiều Phú, Yên Nghĩa, Phú Lương, Đại Thanh, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương… và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cơ quan khí tượng cho biết, ngày và đêm 27/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.