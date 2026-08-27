Thành phố Slavyansk là một trong những thành trì cuối cùng của Ukraine ở Donbass. Ảnh: KI.

Theo ông, các đơn vị thuộc Nhóm phía Nam đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của khu vực phòng thủ Slavyansk-Kramatorsk thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine ở một số khu vực. Ông Gerasimov cho biết giao tranh đường phố vẫn đang diễn ra ở khu vực Nikolaevka và Nikanorovka.

Các chuyên gia quân sự Ukraine cho biết quân Nga hiện đã cách Nikolaevka, một thành phố trọng yếu phía đông Slavyansk 2km.

Ngoài ra, ông Gerasimov tuyên bố rằng các nhóm quân tiên tiến của Nga đang giao tranh trên lãnh thổ một sân bay cách ngoại ô Kramatorsk 3 km (theo dữ liệu của Ukraine là 7 km).

Tại một khu vực khác, Tham mưu trưởng Quân đội Nga cho biết, quân đội Nga đã tiến đến cách Druzhkovka 1,5km và kiểm soát khoảng một nửa khu vực Alekseevo-Druzhkovka. Trong khi đó, Ukraine cũng báo cáo về việc một số nhóm binh sĩ Nga tiến vào Druzhkovka.

Ông Gerasimov khẳng định rằng cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn "với tốc độ không hề suy giảm trên mọi hướng".

Ông cũng phủ nhận sự thành công của cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, điều mà Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã tuyên bố trước đó .

Hai nhóm quân sự mới sẽ được thành lập tại vùng Donetsk do Denis Prokopenko chỉ huy Quân đoàn Azov thuộc Vệ binh Quốc gia, và Andriy Biletsky, chỉ huy Quân đoàn 3 của Lực lượng Vũ trang Ukraine, chỉ huy.

Báo chí Ukraine cho biết, tình hình ở các thành phố thuộc Donbass trở nên tồi tệ hơn đáng kể trong mùa hè.

Chính quyền địa phương đã chính thức tuyên bố Kramatorsk, cùng với các làng xung quanh và Slavyansk, là khu vực có hoạt động chiến sự trong một sắc lệnh hành chính có hiệu lực từ ngày 21/8. Việc phân loại này của Bộ Phát triển Khu vực cho phép chính quyền địa phương đưa ra các quyết định về an toàn và sơ tán dân thường, cũng như điều chỉnh các phúc lợi xã hội và cung cấp viện trợ nhà nước.

Chỉ cách quân đội Nga hơn 10 km, Slavyansk đang phải hứng chịu một trận mưa máy bay không người lái FPV dữ dội, đặc biệt là vào buổi sáng và ban đêm.