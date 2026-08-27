Vợ chồng cụ ông mang 5 chỉ vàng đi bán, chủ tiệm chở thẳng đến trụ sở công an

Ngày 27/8, Công an xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo khi một người dân mang 5 chỉ vàng đến tiệm để bán, lấy tiền chuyển cho đối tượng giả danh cán bộ công an.

Trước đó, ông N.T.T. (SN 1950, trú xã Yên Hòa) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Công an xã Yên Hòa. Người này cho biết ông T. bị kẻ xấu mạo danh để mở tài khoản tại một ngân hàng ở Hà Nội với số tiền hơn gần 70 triệu đồng nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.

Đối tượng sau đó yêu cầu ông T. chuyển gần 70 triệu vào tài khoản do chúng cung cấp với lý do phục vụ công tác “xác minh”. Tin lời, nhưng do gia đình không có đủ tiền, ông T. cùng vợ mang 5 chỉ vàng đến một tiệm vàng bạc trên địa bàn xã Thiên Cầm để bán lấy tiền chuyển cho đối tượng.

Công an xã giải thích, tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo. (Ảnh CAHT)

Trong quá trình giao dịch, nhận thấy vợ chồng ông T. có biểu hiện bất thường, nghi đây là thủ đoạn lừa đảo, nữ chủ tiệm vàng đã đưa vợ chồng ông T. đến trụ sở Công an xã Thiên Cầm để trình báo.

Qua làm việc, Công an xã Thiên Cầm xác định đây là vụ lừa đảo và đã giải thích, tuyên truyền để ông T. và gia đình nhận diện thủ đoạn giả danh cán bộ công an để lừa đảo.

Công an xã Thiên Cầm khuyến cáo, người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án… thông báo liên quan đến vụ án, vụ việc rồi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền để “xác minh”, “phục vụ điều tra”.

Khi nhận được các cuộc gọi nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và không làm theo hướng dẫn của đối tượng. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.