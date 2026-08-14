Su-35S Nga cùng lúc bắn hạ 2 tiêm kích Su-27 Ukraine

Theo ông Kobylash, chiếc Su-35S khi đó đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không để bảo vệ một nhóm bộ binh Nga đang tiến công. Dù bị đối phương gây nhiễu điện tử, phi công Nga vẫn phát hiện được 2 chiếc Su-27 Ukraine. Sau khi tận dụng khả năng cơ động để giành lợi thế chiến thuật, chiếc Su-35S đã tấn công và bắn hạ cả 2 máy bay.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. (Ảnh: MW)

Ông Kobylash nhấn mạnh rằng lực lượng Ukraine khi đó có số máy bay chiến đấu nhiều gấp đôi phía Nga. Tuy nhiên, phi công Su-35S vẫn giành được thế chủ động trong cuộc đối đầu.

Gây nhiễu điện tử không thể che giấu Su-27

Chi tiết đáng chú ý trong tuyên bố của ông Kobylash là việc Su-35S vẫn phát hiện được 2 chiếc Su-27 dù Ukraine sử dụng biện pháp gây nhiễu điện tử.

Trong tác chiến trên không hiện đại, tác chiến điện tử ngày càng giữ vai trò quan trọng. Các máy bay chiến đấu không chỉ phải tìm cách phát hiện đối phương mà còn phải che giấu vị trí của mình, đồng thời gây nhiễu hoặc làm suy giảm khả năng hoạt động của cảm biến đối phương.

Ukraine có thể đã dựa vào tác chiến điện tử để bù đắp phần nào sự chênh lệch về năng lực giữa Su-27 và Su-35S. Những chiếc Su-27 của nước này vốn có nguồn gốc từ thời Liên Xô, nhưng đã được tích hợp nhiều loại vũ khí phương Tây, trong đó có tên lửa hành trình và tên lửa chống bức xạ. Khả năng chúng được hỗ trợ nâng cấp các hệ thống tác chiến điện tử cũng không bị loại trừ.

Trong khi đó, Su-35S được trang bị hệ thống cảm biến mạnh, gồm ba radar cùng một hệ thống tìm kiếm và theo dõi mục tiêu bằng hồng ngoại. Những trang bị này giúp máy bay có khả năng chống lại các biện pháp gây nhiễu và duy trì năng lực phát hiện mục tiêu trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp.

Một chi tiết khác trong lời kể là Su-35S đã sử dụng 3 tên lửa không đối không để bắn hạ 2 chiếc Su-27. Nếu thông tin này chính xác, đây là một cuộc giao chiến đáng chú ý về hiệu quả sử dụng vũ khí. Thế nhưng, tuyên bố hiện chưa cho biết cả 3 tên lửa có đánh trúng mục tiêu hay không, liệu 1 trong 2 máy bay có bị phóng nhiều tên lửa cùng lúc hay 1 tên lửa được sử dụng để kết liễu mục tiêu sau đợt tấn công đầu tiên.

Việc Kobylash nhấn mạnh đến gây nhiễu điện tử cũng gợi ý rằng cuộc giao chiến có thể đã diễn ra ở ngoài tầm nhìn. Khả năng tác chiến ở khoảng cách xa của Su-35 được Nga tiếp tục nâng cao, đặc biệt sau khi máy bay được tích hợp tên lửa không đối không R-77M vào năm 2025.

Su-27 chịu tổn thất nặng trong những trận không chiến đầu tiên

Thời điểm chính xác diễn ra cuộc đối đầu giữa Su-35 và hai Su-27 Ukraine hiện chưa được xác định. Nhiều khả năng nó xảy ra trong những tháng đầu của cuộc xung đột năm 2022.

Sau giai đoạn đầu, máy bay chiến đấu Ukraine hạn chế tham gia các cuộc không chiến trực tiếp với tiêm kích Nga. Thay vào đó, chúng chủ yếu sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công từ khoảng cách an toàn.

Những trận không chiến trong giai đoạn đầu từng gây tổn thất đáng kể cho Không quân Ukraine. Su-27 là loại tiêm kích có năng lực nhất mà Ukraine sở hữu vào thời điểm đó, cũng không tránh khỏi tổn thất. Đáng chú ý nhất là cuộc giao tranh trên bầu trời Zhytomyr hồi tháng 3/2022, khi 4 tiêm kích Su-27 Ukraine được cho là đã bị Su-35 Nga bắn hạ mà không có chiếc Su-35 nào bị tổn thất.

Su-35 là bước tiến lớn từ nền tảng Su-27

Su-27 từng được Liên Xô phát triển như một tiêm kích ưu thế trên không chủ lực. Máy bay nổi bật với radar lớn, tầm hoạt động xa và khả năng mang nhiều vũ khí hơn phần lớn các tiêm kích khác mà Ukraine vận hành.

Su-27 bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 1984 và phần lớn những chiếc máy bay Ukraine sở hữu không được hiện đại hóa đáng kể trong nhiều thập kỷ. Điều này khiến chúng ngày càng bất lợi khi phải đối đầu với những tiêm kích được nâng cấp sâu hơn.

Dù vậy, Su-27 Ukraine vẫn được cải biến để sử dụng một số vũ khí phương Tây, trong đó có mồi nhử ADM-160 MALD, bom dẫn đường chính xác AASM Hammer của Pháp và bom đường kính nhỏ GBU-39 của Mỹ.

Su-35 về bản chất cũng bắt nguồn từ thiết kế Su-27, nhưng đã được Nga cải tiến sâu rộng trong khoảng ba thập kỷ. Những thay đổi trải rộng từ hệ thống điện tử hàng không, cảm biến, động cơ và vũ khí cho tới vật liệu chế tạo khung thân.

Chính khoảng cách công nghệ đó tạo ra sự khác biệt lớn giữa hai thế hệ máy bay. Su-27 vẫn có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nhưng khi đối đầu trực tiếp với Su-35S, lợi thế về cảm biến, điện tử hàng không, động cơ và vũ khí của chiếc tiêm kích Nga khiến cán cân nghiêng đáng kể về phía Moscow.