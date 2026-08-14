Mỹ thi hành án tử hình 3 người trong cùng 1 ngày, lần đầu tiên sau 16 năm

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày, ba phạm nhân mang án tử hình tại 3 bang khác nhau của nước Mỹ lần lượt bị thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Sự việc bắt đầu từ sáng sớm 13/8 (giờ địa phương) tại tiểu bang Oklahoma, tiếp nối ngay sau đó tại Tennessee và kết thúc vào chiều muộn cùng ngày tại Alabama.

Đây được xem là hiện tượng vô cùng hy hữu trong hệ thống tư pháp Mỹ, bởi việc nhiều tiểu bang đồng loạt tổ chức thi hành án tử hình trong cùng một thời điểm rất hiếm khi xảy ra. Lần gần nhất nước này ghi nhận 3 án tử hình được thực hiện trong cùng 1 ngày là vào ngày 7/1/2010, khi 3 tử tù bị đưa vào phòng thi hành án tại các bang Louisiana, Ohio và Texas.

Những giờ cuối trước "đoạn đầu đài"

Tử tù đầu tiên bị đưa vào phòng thi hành án tại Trại giam Tiểu bang Oklahoma ở thành phố McAlester là Carlos Cuesta-Rodriguez, 70 tuổi. Y bị tuyên án tử hình sau khi sát hại người bạn gái Olimpia Fisher, 43 tuổi, vào năm 2003 do ghen tuông mù quáng.

Chân dung các tử tù bị thi hành án trong cùng ngày 13/8 ở Mỹ (Từ trái sang phải: Carlos Cuesta-Rodriguez, Jeremy Williams, Anthony Darrell Hines). Ảnh: USA Today

Bất chấp những nỗ lực xin tha mạng từ các luật sư bào chữa với lý do hung thủ từng trải qua tuổi thơ khắc nghiệt và bị tổn thương não, chính Carlos lại lên tiếng trước Hội đồng Ân xá rằng bản thân y không xứng đáng nhận được sự khoan hồng.

Trước sự chứng kiến của người thân và đại diện truyền thông, phạm nhân này đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 10 giờ 13 sáng, sau nhiều phút thở dốc. Carlos không để lại lời trăn trối chính thức nào ngoài việc quay sang nhìn 2 người thân tham dự và ra hiệu rằng y rất yêu họ.

Chỉ khoảng 30 phút sau khi phạm nhân ở Oklahoma được xác nhận đã tử vong, án tử hình thứ hai trong ngày tiếp tục được thực hiện tại bang Tennessee đối với Anthony Darrell Hines, 66 tuổi. Y bị kết án vì đã đâm chết bà Catherine Jean Jenkins, một nhân viên dọn dẹp nhà nghỉ 54 tuổi và là mẹ của 4 người con, để cướp 100 USD cùng chiếc xe hơi vào năm 1985.

Dù thừa nhận hành vi trộm xe, phạm nhân này đến phút cuối vẫn phủ nhận việc trực tiếp ra tay sát hại nạn nhân. Khi được đề nghị nói lời cuối cùng trước thời điểm thi hành án, Anthony chỉ đáp ngắn gọn rằng y chưa có gì để nói, rồi gửi lời chào đến người con trai đang ngồi ở khu vực quan sát.

Chuỗi thi hành án trong ngày khép lại vào lúc 6 giờ 16 chiều tại bang Alabama với trường hợp của Jeremy Williams, 42 tuổi, kẻ từng gây rúng động dư luận Mỹ khi cưỡng hiếp và sát hại bé gái Kamarie Holland mới 5 tuổi vào năm 2021.

Trái ngược với hầu hết các tử tù thường tìm mọi cách kháng án để kéo dài sự sống, Jeremy đã chủ động yêu cầu các luật sư không bào chữa và từ bỏ mọi quyền phúc thẩm để được thi hành án càng sớm càng tốt.

Đại diện cơ quan điều tra nhận định động thái này xuất phát từ việc hung thủ lo sợ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiệt ngã từ các tù nhân khác nếu phải sống hàng chục năm trong tù.

Sự trùng hợp hy hữu

Theo nhận định từ các chuyên gia pháp lý, việc 3 vụ thi hành án tử hình diễn ra dồn dập tại 3 tiểu bang trong cùng một ngày hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên về mặt lịch trình tố tụng, chứ không xuất phát từ một chính sách phối hợp liên bang nào.

Bà Robin Maher, Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Án tử hình Mỹ, nhấn mạnh thông thường mỗi ngày tại Mỹ chỉ ghi nhận tối đa 1-2 ca thi hành án, nên việc 3 người bị tử hình cùng một lúc là điều cực kỳ hiếm thấy.

Thông thường mỗi ngày tại Mỹ chỉ ghi nhận tối đa 1-2 ca thi hành án, nên việc 3 người bị tử hình cùng một lúc là điều cực kỳ hiếm thấy. Ảnh minh họa: NBC News

Sự kiện này cũng phản ánh xu hướng gia tăng đáng kể các vụ thi hành án tử hình trên khắp nước Mỹ trong thời gian gần đây. Chỉ tính riêng năm ngoái, 11 tiểu bang đã thực hiện tổng cộng 47 án tử hình, đánh dấu con số cao nhất kể từ năm 2009.

Tính từ đầu năm đến nay, đã có 22 tử tù bị thi hành án ở Mỹ và dự kiến sẽ còn thêm ít nhất hàng chục ca tử hình nữa được thực hiện từ nay đến cuối năm.

Trong đó, Florida hiện là tiểu bang dẫn đầu về số lượng án tử hình được thực thi, trong khi nhiều tiểu bang khác vẫn đang tiếp tục tranh cãi gay gắt về tính pháp lý và tính nhân đạo của các phương pháp thi hành án như tiêm thuốc độc hay gây ngạt bằng khí nitro.