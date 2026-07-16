Cảnh báo dông lốc khu vực nội thành Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy các vùng mây đối lưu phát triển và gây mưa cho khu vực Phú Thọ, Thái Nguyên đang có xu hướng di chuyển và mở rộng về phía Nam.

Trong khoảng 30 phút đến 1 giờ tới, vùng mây này có khả năng di chuyển đến và gây mưa dông ở phía Bắc khu vực Hà Nội như: Cổ Đô, Vật Lại, Bất Bạt, Quảng Oai, Phường Sơn Tây, Phúc Lộc,…; sau đó sẽ mở rộng và lan sang các phường/xã khác thuộc khu vực Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1

Hà Nội có khả năng xuất hiện dông lốc những giờ tới.

Ngoài ra, các tỉnh Lai Châu và Quảng Trị cũng xuất hiện rủi ro thiên tai lũ quét, sạt lở đất. Theo đó, trong 6 giờ qua (từ 1 giờ̀ ̀̀ đến 7 giờ ngày 16/7), khu vực các tỉnh Lai Châu và Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hua Bum 144mm, Chăn Nưa1 115,8mm, Làng Mô1 113,2mm (Lai Châu); Dân Hóa2 53,4mm (Quảng Trị);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 15-35mm, có nơi trên 70mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.