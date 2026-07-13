Thực hư thông tin sắp có bão số 2 hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông?

Tóm tắt nhanh: · Thông tin có thể xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông không phải hoàn toàn vô căn cứ. · Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định có nguy cơ hình thành xoáy thuận nhiệt đới trong khoảng thời gian 19 - 23/7. · Các mô hình dự báo quốc tế hiện chưa thống nhất nên độ chắc chắn vẫn còn thấp, nhưng miền Bắc có khả năng mưa diện rộng.

Trên mạng xã hội, đặc biệt trong các nhóm khí tượng, những ngày gần đây có nhiều bài đăng rằng khoảng 19 - 20/7 có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc bão trên Biển Đông. Trong trường hợp có bão thì đó sẽ là cơn bão số 2 của năm 2026.

Vậy thông tin này có cơ sở nào không, chính xác hay không?

Dự báo chính thức nói gì?

Theo bản tin Dự báo tình hình mưa lớn, nguy cơ thiên tai tại khu vực Bắc Bộ trong thời gian tới của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NCHMF), trong khoảng thời gian 19 - 23/7, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một dải hội tụ nhiệt đới và trên dải này có nguy cơ hình thành xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc ATNĐ).

Tuy nhiên, thông tin này được đưa ra như một khả năng, chưa phải dự báo chắc chắn về việc sẽ có bão hoặc ATNĐ.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 13/7 - những ngày này Hà Nội nóng oi. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vì sao vẫn chưa thể khẳng định sẽ có bão?

Hiện tại, mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ cũng nghiêng về khả năng có xuất hiện bão trên Biển Đông vào khoảng ngày 20/7.

Nhưng một số mô hình lớn khác như ECMWF của châu Âu và ICON của Đức lại không nhận định tương tự.

Khi các mô hình còn khác biệt, lại là dự báo cách khoảng một tuần, thì độ chắc chắn về dự báo bão/ ATNĐ có thể nói là vẫn thấp.

Mô hình GFS hiện tại dự báo có bão trên Biển Đông ngày 20/7. Ảnh: Ventusky, GFS.

Miền Bắc có thể đón đợt mưa lớn diện rộng

Dù khả năng xuất hiện bão hoặc ATNĐ còn cần tiếp tục theo dõi, các mô hình hiện đều khá thống nhất về khả năng miền Bắc có một đợt mưa diện rộng, bắt đầu từ khoảng 18/7 hoặc 19/7.

Vì vậy, người dân nên chủ động sắp xếp các kế hoạch di chuyển, công việc trong khoảng thời gian trên để hạn chế bị ảnh hưởng.