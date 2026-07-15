Miền Bắc tiếp tục nắng nóng 36 độ trước khi bước vào đợt mưa dông mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 15 đến 16/7, Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng vào ban ngày. Vùng núi và trung du có khả năng xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng các địa phương như Điện Biên, Lai Châu, Quảng Ninh và Hải Phòng không xảy ra nắng nóng.

Dự báo đêm 15 và ngày 16/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực còn lại chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi nhưng ban ngày tiếp tục nắng nóng.

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt. Ảnh: Tuấn Anh

Đêm qua và sáng sớm nay (15/7), phía Bắc khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14/7 đến 3 giờ ngày 15/7 có nơi trên 60mm như các trạm: Mô Rai (Quảng Ngãi) 80.4mm, Thủy điện Ia Grai 3 (Gia Lai) 72.6mm, Thủy điện Ia Grai 1 (Gia Lai) 64.0mm,…

Dự báo đêm 15/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Ngày và đêm 15/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Lưu ý: thông tin cảnh báo dông sét, cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/, https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/7:

TP. Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng (ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu); chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng (ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng); chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.