Diễn biến đợt mưa lớn dài ngày ở miền Bắc, có nơi mưa trên 350mm

Cao điểm đợt mưa lớn là ngày nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ, đêm qua và sáng nay vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa to 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm như: Tủa Sín Chải (Lai Châu) 191.6mm, Tủa Thàng (Điện Biên) 160.1mm, Hải Sơn (Quảng Ninh) 156.6mm, Quang Bình (Tuyên Quang) 114.4mm,…

Dự báo từ 16-20/7 ở khu vực Bắc Bộ có mưa trên diện rộng; các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên mưa to 100-200mm, cục bộ có nơi mưa to trên 350mm.

Miền Bắc hứng đợt mưa dông dài ngày, có nơi mưa trên 350mm. Ảnh: Tuấn Anh

Cảnh báo từ tối và đêm nay đến 21/7, trên các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ lên mức báo động 2 - báo động 3 (BĐ2-BĐ3), đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Đêm qua và sáng nay (16/7), khu vực vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15/7 đến 8 giờ ngày 16/7 có nơi trên 100mm như các trạm: Tủa Sín Chải (Lai Châu) 191.6mm, Tủa Thàng (Điện Biên) 160.1mm, Hải Sơn (Quảng Ninh) 156.6mm, Quang Bình (Tuyên Quang) 114.4mm,…

Từ ngày 16/7 đến hết ngày 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Từ chiều tối 18/7, miền Bắc bước vào một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày.

Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân gây mưa là do vùng hội tụ gió trên mực 5.000m vẫn đang duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Mưa lớn tập trung chủ yếu tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và phía Bắc Sơn La. Một số điểm ghi nhận lượng mưa vượt 100mm. Đây đều là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc, ta luy, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 16/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 19/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Danh sách các điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Trong 6 giờ qua (từ 3 giờ đến 9 giờ ngày 16/7), khu vực các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hua Bum 117,2mm (Lai Châu); Huổi Só 136,2mm (Điện Biên); Chiềng Khau 135,2mm (Sơn La); Minh Tiến 108mm (Lào Cai); Thành Long 100,4mm (Tuyên Quang); Ngọc Phái 76mm (Thái Nguyên);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 90mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Danh sách các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Lai Châu: Hua Bum, Nậm Cuổi, Nậm Sỏ, Than Uyên; Bình Lư, Dào San, Khoen On, Khổng Lào, Lê Lợi, Mường Kim, Mường Than, Nậm Mạ, Pắc Ta, Phong Thổ, Sin Suối Hồ, Tân Uyên, Tủa Sín Chải

Điện Biên: Tủa Thàng; Sín Chải; Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Nhà, Mường Tùng, Na Son, Nậm Nèn, Núa Ngam, P. Mường Lay, Pa Ham, Pu Nhi, Sính Phình, Xa Dung

Sơn La: Mường Chiên; Chiềng Khương, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Đoàn Kết, Huổi Một, Kim Bon, Mường Bú, Mường Hung, Mường Khiêng, Mường Lạn, Nậm Ty, Ngọc Chiến, P. Chiềng An, P. Chiềng Cơi, P. Chiềng Sinh, Phiêng Cằm, Púng Bánh, Sông Mã, Sốp Cộp, Tân Phong, Tường Hạ

Lào Cai: Khao Mang, Lâm Thượng, Lao Chải, Mường Lai; Bảo Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Cảm Nhân, Chế Tạo, Cốc San, Dương Quỳ, Gia Phú, Lục Yên, Minh Lương, Mù Cang Chải, Nậm Xé, P.Cam Đường, P. Sa Pa, Phúc Lợi, Púng Luông, Tả Phìn, Tả Van, Tân Lĩnh, Tằng Loỏng, Tú Lệ, Xuân Quang

Tuyên Quang: Hàm Yên, Phù Lưu, Tân Mỹ, Thái Hòa, Thái Sơn; Bạch Ngọc, Bình Xa, Chiêm Hóa, Đồng Yên, Hùng Đức, Hùng Lợi, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Lâm Bình, Lực Hành, Minh Quang, Tân An, Tri Phú, Trung Sơn, Xuân Vân, Yên Lập, Yên Nguyên, Yên Phú, Yên Sơn

Thái Nguyên: An Khánh, Bạch Thông, Bình Yên, Chợ Đồn, Chợ Mới, Đại Phúc, Dân Tiến, Định Hóa, Đức Lương, Hiệp Lực, Hợp Thành, Kim Phượng, La Hiên, Lam Vỹ, Nam Cường, Nghĩa Tá, Nghinh Tường, Phong Quang, Phú Lạc, Phú Lương, Phượng Tiến, Quảng Bạch, Sảng Mộc, Thần Sa, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Tràng Xá, Trung Hội, Vô Tranh, Yên Bình, Yên Phong, Yên Thịnh, Yên Trạch.