Đợt nắng nóng ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Nắng nóng có nơi vượt 39 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biển 35-36 độ, có nơi trên 37 độ như các trạm: Bắc Mê (Tuyên Quang) 39.1 độ, Thất Khê (Lạng Sơn) 37.2 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Dự báo ngày 14-15/7, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 16/7, từ ngày 17/7, nắng nóng dịu dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Miền Bắc nắng nóng gay gắt trên 36 độ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Trong khi miền Bắc nắng nóng thì Nam Bộ duy trì mưa dông. Đêm qua và sáng nay (14/7), khu vực Bắc cao nguyên Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13/7 đến 08 giờ ngày 14/7 có nơi trên 50mm như các trạm: Hòa Bình (Quảng Ngãi) 80.6mm, YaLy (Gia Lai) 74mm, Linh Huỳnh (An Giang) 81.4mm,…

Dự báo ngày và đêm 14/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc hứng mưa lớn ngay sau đợt nắng nóng

Các chuyên gia khí tượng nhận định, từ khoảng giữa tháng 7, rãnh áp thấp hoạt động mạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao sẽ khiến mưa gia tăng trên diện rộng ở Bắc Bộ. Vùng núi và trung du là những khu vực có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, khu vực đồng bằng, bao gồm Hà Nội, cũng sẽ xuất hiện nhiều đợt mưa dông vào chiều tối và đêm, giúp nền nhiệt giảm đáng kể so với những ngày trước.

Dù mưa giúp xua tan nắng nóng, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân không nên chủ quan bởi trong các cơn dông có thể xuất hiện lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm, có thể gây gãy đổ cây xanh, tốc mái nhà, ảnh hưởng đến hệ thống điện, giao thông cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Đối với các khu vực miền núi, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp cũng được đặt ra nếu xuất hiện mưa lớn kéo dài. Người dân sinh sống gần sông, suối, khu vực có địa hình dốc cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phương án ứng phó.

Tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, thời tiết trong vài ngày tới được dự báo vẫn duy trì trạng thái nắng vào ban ngày, mưa dông về chiều tối. Nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 33-35 độ C, sau đó giảm dần khi mưa xuất hiện thường xuyên hơn từ giữa tuần. Độ ẩm không khí tăng cao cũng khiến cảm giác oi nóng kéo dài trong thời điểm chưa có mưa.

Đợt mưa lớn từ 8 đến 11/7 đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, một người bị thương do đá sạt lở rơi trúng ôtô tại Sơn La; 7 nhà bị sập, 190 nhà hư hỏng, 90 hộ phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở và 137 nhà bị ngập hoặc ảnh hưởng bởi sạt lở.

Mưa lũ cũng làm hơn 935 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; hàng chục gia súc, hàng trăm gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; gần 14 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông và đã được khắc phục. Ngoài ra, hàng nghìn mét kênh mương, nhiều công trình hạ tầng, trường học và hệ thống điện bị hư hỏng; hơn 4.000 hộ dân ở Sơn La từng mất điện và hiện đã được cấp điện trở lại.