Cận cảnh nhà bạt dã chiến sẵn sàng phục vụ người dân xem A80

Tại ngã ba Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, nơi có nhiều đoàn A80 đi qua, người dân đã dồn về với số lượng đông đảo từ đêm 26/8.

Tại đây, một nhà bạt lớn đã được dựng lên. Tuy nhiên theo quan sát của phóng viên, nhà bạt này chỉ đủ đáp ứng được nhu cầu khoảng vài trăm người. Mặc dù vậy, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đây được coi là điểm xem "đắc địa" bởi trước đó chính quyền đã giải toả khu đất cũ để hình thành khoảng không gian rộng, phục vụ cả nghìn người dân.

Nhà bạt dã chiến tại đường Nguyễn Thái Học - Hùng Vương. Ảnh: T.Sơn

Sáng 27/8, khu nhà bạt ở ngã ba Hùng Vương, Nguyễn Thái Học đã chật kín. Đây có thể coi là điểm "tiện nghi" nhất đối với người dân khi lực lượng chức năng còn bố trí nhiều nhà vệ sinh lưu động và cả đội ngũ phục vụ của đơn vị môi trường.

Hàng chục nhà vệ sinh lưu động được bố trí phục vụ người dân. Ảnh: T.Sơn

Chị Nguyễn Thị Hoa (Bắc Ninh) cho biết mình cùng 2 người thân đến Hà Nội từ sáng sớm. Thời điểm này trời mưa to, tuy nhiên cả 3 người đã kịp "xí" một chỗ tại khu nhà bạt nên vẫn rất thoải mái.

Chị Hoa dự định sẽ lưu lại nhà bạt đến cuối giờ chiều rồi sẽ ra ngoài trời, sát khu vực đường Nguyễn Thái Học để có tầm nhìn tốt hơn khi theo dõi các khối diễu binh, diễu hành vào 20h tối nay.

Người dân "lấp đầy" khu nhà bạt ở ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học từ rất sớm. Ảnh: T.Sơn

Bên ngoài, phía đường Hùng Vương, người dân cũng đã đến rất đông. Ảnh: T. Sơn.

Lực lượng thanh niên tình nguyễn đã sẵn sàng giúp đỡ người dân. Ảnh: T.Sơn

Tại khu vực ngã tư Kim Mã, Núi Trúc, một nhà bạt khác cũng đã được bố trí, tuy không lớn nhưng đủ để đáp ứng nhu cầu người dân nếu trời đổ mưa.

Ông Lâm đi từ Sóc Sơn (cũ), Hà Nội về nội đô từ sáng. Do người quen cho biết các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Trần Phú… đã rất đông nên ông Lâm chọn ngồi tại nhà bạt trên đường Kim Mã.

Ông Lâm tâm sự, tuy tuổi đã cao nhưng A80 là dịp đặc biệt nên "có thế nào tôi cũng phải chứng kiến cho bằng được".

Nhà bạt tại đường Kim Mã vắng vẻ, tuy nhiên nhiều người cho rằng chỉ ít giờ nữa nơi này sẽ được "lấp đầy". Ảnh: T.Sơn

Trước đó, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 13495/VP-ĐT. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn có ý kiến chỉ đạo: Thống nhất với phương án Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí:

Vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình); Ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ); Sân Ga Hà Nội (phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám); Khu vực đối diện 14B Lê Trực (phường Ba Đình) để phục vụ quần chúng Nhân dân tham quan Lễ diễu binh, diễu hành A80.