Cận cảnh khu vực sắp xây quảng trường cạnh Công viên Thống Nhất

Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hai Bà Trưng vừa có thông báo cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực hè phố Trần Nhân Tông và cổng Công viên Thống Nhất từ phố Nguyễn Đình Chiểu đến phố Trần Bình Trọng.

Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lâu đời và rộng bậc nhất của Hà Nội. Vào sáng sớm và buổi chiều luôn có hàng trăm người dân trong khu vực đến đây để đi dạo, tập thể dục,...Trong thời gian tới, khu vực cổng Công viên Thống Nhất sẽ được xây dựng đài phun nước trung tâm, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục trang trí phục vụ hoạt động văn hóa, cộng đồng,...

Phối cảnh quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông trước Công viên Thống Nhất (Ảnh: UBND phường Hai Bà Trưng).

Cây xanh, tiểu cảnh được trồng khu vực hè đường Trần Nhân Tông, Công viên Thống Nhất.

Một trong các điểm nhấn của dự án là xây dựng quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông nhằm cụ thể hóa đồ án thiết kế đô thị khu vực quanh hồ Thiền Quang.

Một phần lòng đường được sử dụng làm nơi đỗ xe. Phố đi bộ Trần Nhân Tông mở cửa phục vụ người dân thủ đô từ cuối năm 2022.

Bảng thông tin dự án chính trang khu vực.

Nhiều người dân bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương mới của TP Hà Nội, khi cho rằng cải tạo lại khu vực cổng công viên là điều rất cần thiết để đồng bộ cảnh quan đô thị, nâng cao thẩm mỹ.

Trước đó, vào cuối năm 2022, không gian đi bộ khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận chính thức được đưa vào hoạt động.

Ngoài ra, dự án sẽ có những tiện ích hiện đại được kỳ vọng biến phố đi bộ Trần Nhân Tông thành một điểm đến hấp dẫn du khách vào mỗi dịp cuối tuần. Việc lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát cũng giúp người dân an tâm hơn về vấn đề an ninh trật tự khi vui chơi tại đây.

Toàn bộ vỉa hè dọc phố Trần Nhân Tông phía Công viên Thống Nhất thời gian tới sẽ được thay từ lớp gạch block sang đá granite. Đồng thời bó vỉa hè, bó bồn cây và tấm đan rãnh thoát nước bằng bê tông cũng được thay bằng đá granite để đồng bộ cảnh quan.

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, một số đoạn vỉa hè sử dụng gạch block đã hư hỏng, xuống cấp gây mất mỹ quan đô thị.Quá trình cải tạo, chỉnh trang những cây bóng mát, cây cảnh ảnh hưởng đến quy hoạch quảng trường sẽ được đánh chuyển đến vị trí phù hợp.

Theo kế hoạch, khu vực hè phố Trần Nhân Tông và cổng Công viên Thống Nhất sẽ được cải tạo, chỉnh trang và dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Không gian đi bộ đi vào hoạt động tạo ra khu vực văn hóa cộng đồng, đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa, vui chơi giải trí, mua sắm gắn với ẩm thực của Nhân dân, từ đó phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo tồn phát huy di sản văn hoá của dân tộc.