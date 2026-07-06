Cận cảnh rãnh mộ tập thể các liệt sĩ vừa khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (thuộc phường Hòa Hưng, TPHCM). Ảnh: Ngô Tùng

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, TPHCM, các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử cùng các tổ chức, cá nhân đã kiên trì đồng hành, cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm.

Thủ tướng chứng kiến các cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.

Tính đến sáng 6/7, các đơn vị chức năng đã tìm được 7 hài cốt cùng nhiều di vật như quân trang, ví đựng giấy tờ, lược, băng đạn..., mở ra thêm cơ sở để xác minh danh tính những người đã ngã xuống trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 - cho biết, đến sáng nay (6/7), trong số những hài cốt liệt sĩ ban đầu được tìm thấy, có một bộ hài cốt xác định được danh tính là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - Tiểu đội bậc phó, Quân Giải phóng miền Nam, Đơn vị 962, Tiểu đoàn 1 Long An.

Ngoài ra, đơn vị nhận định dưới lòng đất vẫn còn nhiều hài cốt khác và sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Giữa công viên rộng khoảng 8ha - nơi từng là Nghĩa trang Đô Thành (còn gọi là Chí Hòa), một hố khai quật dài khoảng 10m, rộng 3m và sâu gần 3m được mở ra. Vị trí này được xác định có nhiều khả năng còn lưu giữ nhiều hài cốt của các chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968.

Sau buổi lễ triển khai công tác vào sáng 6/7, các đội K tiếp tục công việc đào tìm, cất bốc hài cốt liệt sĩ và các di vật tại khu vực hố đào trong Công viên Lê Thị Riêng. Từng cán bộ, chiến sĩ tỉ mẩn, cẩn thận dùng cuốc, bay tay xới đất để tìm kiếm hài cốt, di vật nằm lẫn trong các lớp đất.

Trong quá trình đào tìm, các chiến sĩ tiếp tục phát hiện một số mẫu vật thuộc cơ thể người cùng những di vật liên quan quá trình công tác, chiến đấu.

Từng mẫu vật đều được các cán bộ, chiến sĩ cất bốc, lưu giữ cẩn trọng để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sau đó.

Qua quá trình khai quật, tìm kiếm, đến nay, các đơn vị chức năng đã thực hiện nghi lễ nhập quan cho những liệt sĩ vừa được tìm thấy hài cốt, tạm thời lưu trữ tại Nhà Truyền thống trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng