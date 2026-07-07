Hà Nội xây quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông bên Công viên Thống Nhất

Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, dự án cải tạo hè phố Trần Nhân Tông và khu vực phụ cận được triển khai nhằm hiện thực hóa Đồ án thiết kế đô thị khu vực hồ Thiền Quang.

Tâm điểm của dự án là quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông với đài phun nước trung tâm, sân sự kiện lát đá, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục phục vụ hoạt động văn hóa, cộng đồng.

Phối cảnh quảng trường khu vực phố đi bộ trước cổng Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông. Nguồn: UBND phường Hai Bà Trưng

Công trình đồng thời xây dựng bể nước ngầm cho đài phun nước, lắp đặt trụ nước uống công cộng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ hội chợ, sự kiện.

Toàn bộ vỉa hè tuyến phố sẽ được thay thế bằng đá granite đồng bộ. Các hạng mục như bó vỉa, bồn cây và tấm đan rãnh thoát nước cũng được cải tạo nhằm nâng cao chất lượng cảnh quan đô thị.

Đáng chú ý, hai đoạn tường rào hai bên cổng Công viên Thống Nhất sẽ được tháo dỡ để mở rộng không gian công cộng. Khu vực này được bổ sung cây xanh, chiếu sáng và kết nối trực tiếp với quảng trường mới, tạo sự liền mạch giữa công viên và không gian đi bộ.

Dự án cũng bổ sung hệ thống camera, màn hình LED và các hạ tầng kỹ thuật cần thiết. Những cây xanh ảnh hưởng đến quy hoạch sẽ được di chuyển đến vị trí phù hợp.

Công trình khởi công từ đầu tháng 7 và dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Đây là hạng mục cuối cùng trong chuỗi cải tạo cảnh quan quanh Công viên Thống Nhất rộng hơn 50ha, nằm giữa 4 tuyến phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu. Sau khi khu vực này được mở hàng rào để hình thành không gian công cộng mở giữa trung tâm Thủ đô.

Hồ Thiền Quang (còn gọi là hồ Hale) là hồ nước ngọt tự nhiên nằm tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Hồ có chu vi khoảng 1,6km, diện tích 5ha và nằm giữa 4 tuyến phố: Nguyễn Du, Trần Nhân Tông, Quang Trung, Trần Bình Trọng. Ngay phía đối diện hồ chính là cổng lớn dẫn vào Công viên Thống Nhất, lá phổi xanh của Thủ đô. Nơi đây là điểm dừng chân, đi bộ và thư giãn quen thuộc của người dân Thủ đô.