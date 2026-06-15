Bên trong đại công trường sân vận động lớn nhất Việt Nam

Tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, đại công trường sân vận động Hùng Vương luôn nhộn nhịp suốt ngày đêm. Trên diện tích hơn 73 ha, các hạng mục móng, cột, khán đài và kết cấu chính được triển khai đồng loạt, từng bước định hình công trình thể thao quy mô lớn bậc nhất cả nước.

Toàn cảnh đại công trường sân vận động Hùng Vương nhìn từ trên cao.

Khởi công ngày 19/12/2025, sân vận động Hùng Vương là hạng mục trung tâm của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và chim Lạc, với sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi.

Ghi nhận tại công trường cho thấy hàng loạt cần cẩu tháp, máy móc hạng nặng cùng các tổ đội công nhân đang làm việc khẩn trương trên nhiều mặt bằng. Các khối khán đài đầu tiên đã dần lộ diện, hướng tới mục tiêu hoàn thành và đưa công trình vào khai thác trong năm 2027.

Công nhân thi công hạng mục kết cấu móng tại sân vận động Hùng Vương.

Hệ thống máy móc và thiết bị hạng nặng được huy động trên công trường.

Toàn cảnh dự án với hệ thống cần cẩu tháp phủ kín công trường.

Một phần khán đài C đã xuất hiện rõ nét sau gần 6 tháng thi công.

Khu vực sân vận động Hùng Vương nằm tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Đây là công trình có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, được khởi công cuối năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.