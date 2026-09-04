Cấm đường ở Hải Phòng để xử lý bom

Đoạn đường cấm từ ngã tư Cầu Đất - Hai Bà Trưng đến ngã tư Cầu Đất - Nguyễn Đức Cảnh, thời gian từ 6h đến 11h ngày 4/9.

Cầu Đất là tuyến phố đông đúc, sầm uất bậc nhất ở trung tâm TP Hải Phòng với nhiều cửa hàng buôn bán vàng, bạc, bánh kẹo, quần áo. Nơi phát hiện quả bom từng là tiệm vàng có tiếng.

Công an rào chắn hai đầu đường để xử lý quả bom. Ảnh: Lê Tân

Ngày 3/9, khi đào móng làm nhà số 96 Cầu Đất, đơn vị thi công phát hiện vật thể lạ nên báo cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng xác định đó là bom còn sót lại sau chiến tranh nên đã lên kế hoạch thu hồi, vận chuyển để hủy nổ. Hiện chủng loại, kích thước của quả bom chưa được công bố.

Trong chiến tranh, Hải Phòng là một trong những trọng điểm bắn phá của không quân và hải quân Mỹ. Đỉnh điểm vào tháng 4/1972 và trong chiến dịch tập kích chiến lược 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972, B-52 cùng nhiều loại máy bay hiện đại khác của Mỹ đã liên tục rải bom hủy diệt nhiều khu dân cư, bến cảng, nhà máy ở Hải Phòng.

Nơi phát hiện quả bom cần xử lý. Ảnh: Lê Tân