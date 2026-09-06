Tòa nhà Verkhovna Rada của Ukraine ở Kiev. Ảnh RIA

Trước đó, cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, khi nói về mùa đông sắp tới ở Ukraine, thừa nhận rằng ông đã tích trữ ngũ cốc và củi phòng trường hợp tình hình trở nên tồi tệ. "Chúng ta sẽ trải qua một mùa thu và mùa đông khó khăn. Người dân Ukraine cần được biết sự thật về mùa đông, chứ không phải những lời hứa suông. Hãy chuẩn bị, tích trữ đồ dùng, rời khỏi Kiev, mua củi, bất cứ thứ gì cần thiết, và chuẩn bị trường học", bà Bobrovskaya nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube "Shelter" của Ukraine.

Trước đó, một nghị sĩ Quốc hội khác là Oleksiy Kucherenko cũng đã kêu gọi người dân Ukraine tích trữ củi để có nguồn sưởi ấm dự phòng trong mùa đông.

Thủ tướng Ukraine Serhiy Koretskyi trước đó đã tuyên bố rằng mùa đông sắp tới ở nước này có thể khó khăn hơn năm ngoái. Chuyên gia năng lượng Ukraine Stanislav Ignatiev cũng nhận định vào cuối tháng 7 rằng mùa đông sắp tới sẽ là mùa đông khó khăn nhất kể từ năm 2022, khi hệ thống năng lượng của đất nước không thể đáp ứng được nhu cầu.

Mùa đông năm ngoái, hầu hết các vùng của Ukraine đều gặp vấn đề về cung cấp điện và sưởi ấm, và lịch cắt điện đã được áp dụng.