Cảnh báo: Cháy chung cư, chớ dại chui vào nhà vệ sinh để ‘né’ lửa

Hiện trường vụ cháy tại căn hộ tầng 9 chung cư HH1 lúc rạng sáng 6/9. Ảnh: Đ.T.

Như đã đưa tin, khoảng 2h40 ngày 6/9, khi hầu hết cư dân đang chìm trong giấc ngủ, một căn hộ góc tại tầng 9 chung cư HH1 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đ.T.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 13, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an phường Thanh Xuân cùng lực lượng bảo vệ tòa nhà nhanh chóng có mặt. Chỉ ít phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Hình ảnh một trang thông tin đăng tải chi tiết "rất may" 3 mẹ con trong căn hộ đã chui vào nhà vệ sinh và được lực lượng chức năng cứu an toàn. Ảnh: Đ.T.

Trong vụ việc, một số trang thông tin đăng tải chi tiết "rất may" 3 mẹ con trong căn hộ đã chui vào nhà vệ sinh và được lực lượng chức năng cứu an toàn, không có thiệt hại về người.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, việc trốn vào nhà vệ sinh khi xảy ra cháy là một cách xử lý nguy hiểm và không nên được xem là phương án thoát nạn.

Nhà vệ sinh có thể trở thành nơi mắc kẹt, khiến nạn nhân đối mặt nguy cơ ngạt khói. Ảnh: Đ.T.

Thực tế, khi xảy ra hỏa hoạn, nhiều người có tâm lý chạy vào nhà vệ sinh, phòng tắm hoặc chui xuống gầm giường để tránh lửa. Tuy nhiên, những vị trí này có thể trở thành nơi mắc kẹt, khiến nạn nhân khó tiếp cận lối thoát và đối mặt với nguy cơ ngạt khói.

Theo khuyến cáo của Bộ Công an, khi xảy ra cháy, người dân cần ưu tiên tìm cách thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt, không nên chạy vào nhà vệ sinh để trốn. Những không gian kín, ít thông gió có thể nhanh chóng bị khói và khí độc xâm nhập khi đám cháy lan rộng.

Trong một số tình huống đặc biệt, việc sử dụng nước trong nhà tắm để hỗ trợ ngăn khói, lửa lan từ các khu vực khác có thể được cân nhắc tùy điều kiện thực tế. Tuy nhiên, nếu sử dụng nước trong nhà có các thiết bị điện, cần đặc biệt lưu ý nguy cơ điện giật và chỉ thao tác khi bảo đảm an toàn.

Khi phát hiện cháy, người dân cần bình tĩnh tìm lối thoát hiểm gần nhất. Nếu không thể thoát ra ngoài, nên di chuyển đến khu vực có ban công hoặc cửa sổ để tạo điều kiện cho lực lượng cứu nạn xác định vị trí.

Các chuyên gia cảnh báo, nhà vệ sinh thường có diện tích nhỏ, không gian kín và chỉ có một lối ra. Nếu cửa bị khói hoặc lửa bao vây, người bên trong rất dễ bị mắc kẹt. Khói từ đám cháy cũng có thể nhanh chóng tràn vào, làm giảm lượng oxy và chứa nhiều khí độc, trong đó có carbon monoxide (CO).

Bên cạnh đó, một số vật dụng trong phòng tắm như khăn, giấy, rèm nhựa, các sản phẩm dạng xịt... có thể bắt lửa hoặc cháy nhanh. Các thiết bị điện cũng tiềm ẩn nguy cơ gây cháy khi gặp nhiệt độ cao hoặc bị hư hỏng.

Đặc biệt, việc có vòi nước hoặc bồn tắm không đồng nghĩa với việc người dân có thể an toàn khi trốn trong phòng tắm. Lượng nước sẵn có thường không đủ để dập đám cháy lớn, trong khi nhiệt độ và khói độc có thể tăng nhanh.

Theo các chuyên gia, nguyên tắc quan trọng khi xảy ra cháy là tìm cách thoát nạn thay vì cố trốn trong nhà. Khi di chuyển, người dân nên hạ thấp người, bò hoặc cúi sát sàn để hạn chế hít phải khói. Có thể dùng khăn ẩm che mũi, miệng trong quá trình thoát nạn, nhưng không nên để việc tìm khăn làm chậm quá trình thoát hiểm.

Nếu cửa thoát bị lửa hoặc khói chặn, cần nhanh chóng tìm khu vực an toàn hơn, ưu tiên nơi có cửa sổ hoặc ban công, đóng cửa để hạn chế khói xâm nhập và tìm cách báo vị trí cho lực lượng cứu hộ. Người dân cần gọi 114 khi có thể thực hiện an toàn và làm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Trực tiếp tham gia chữa cháy, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 13, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội nhận định, việc tự chui vào nhà vệ sinh khi xảy ra hỏa hoạn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nếu lực lượng chữa cháy không kịp thời tiếp cận, nạn nhân có thể bị ngạt khói, mất ý thức và nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ cháy tại chung cư HH1 Nguyễn Tuân một lần nữa cho thấy, khi xảy ra hỏa hoạn, điều quan trọng nhất là nhanh chóng tìm lối thoát an toàn, thay vì tìm nơi kín để ẩn náu. Kỹ năng thoát nạn đúng cách có thể quyết định khả năng sống sót trong những phút đầu tiên của vụ cháy.