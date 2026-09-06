Sản phụ bất ngờ sinh con trên máy bay

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, chuyến bay VN38 khởi hành ngày 5/9 từ Copenhagen (Đan Mạch) đi TPHCM.

Khoảng 10 giờ sau khi cất cánh, hành khách N.L.D.L. (quốc tịch Việt Nam) bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ. Ngay lập tức, tổ tiếp viên triển khai các biện pháp sơ cứu theo quy trình ứng phó khẩn cấp, đồng thời phát thanh tìm kiếm hành khách có chuyên môn y tế để hỗ trợ.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của tổ tiếp viên và 5 hành khách tình nguyện, em bé đã chào đời ngay trên chuyến bay VN38.

Ảnh minh họa: VNA

Sau khi sản phụ sinh con, do tình trạng sức khỏe có dấu hiệu không đảm bảo và cần được tiếp cận cơ sở y tế để thăm khám chuyên sâu, tổ bay quyết định chuyển hướng chuyến bay, hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Yangon, Myanmar.

Ngay khi nhận thông tin từ tổ bay, Vietnam Airlines phối hợp với đối tác cung cấp dịch vụ mặt đất tại Myanmar và nhà chức trách sân bay triển khai phương án hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Sản phụ và em bé sau đó được đưa đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Sau khi hoàn tất công tác hỗ trợ y tế, chuyến bay VN38 khởi hành trở lại lúc 3h30 (giờ địa phương) ngày 6/9, sau đó hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h05 cùng ngày.

Vietnam Airlines cho biết việc hạ cánh khẩn cấp là quyết định kịp thời và cần thiết trong tình huống đặc biệt, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp giữa các đơn vị hàng không và mặt đất.

Hãng khẳng định dù việc điều chỉnh hành trình có thể phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến lịch bay, an toàn và sức khỏe hành khách luôn được đặt lên hàng đầu.