Iran tấn công tàu không người lái của Mỹ, chiến sự nóng trở lại

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Hình ảnh Mỹ tấn công tàu Iran gần đảo Kharg

“Lực lượng Hải quân anh hùng của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã tấn công một phương tiện mặt nước quân sự không người lái của Mỹ (phương tiện điều khiển từ xa) đang tìm cách đi vào khu vực được bảo vệ của eo biển Hormuz”, IRGC cho biết trong tuyên bố được đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đăng tải.

Trước đó, ngày 5/9, quân đội Mỹ cho biết các lực lượng nước này đã tấn công 3 tàu chở dầu của Iran sau khi các tàu chiến Hải quân Mỹ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Quân đội Mỹ cảnh báo sẽ “tiêu diệt đội tàu hạn chế và dễ bị tổn thương của Iran nếu cần thiết”.

Các chuyên gia nhận định đây là một bước leo thang nguy hiểm, sau những cuộc tấn công trước đó của Iran nhằm vào tàu thương mại.

Các đòn tấn công diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi cuộc xung đột với Iran là “chuyện nhỏ”.

Động thái mới cho thấy giao tranh đang có xu hướng bùng phát trở lại sau 6 tháng chiến sự căng thẳng. Hai bên đều tìm cách gây tổn thất về quân sự và kinh tế cho đối phương, trong khi tiến trình đàm phán đổ vỡ.

Theo tuyên bố của quân đội Mỹ, 1 tàu sân bay và 1 tàu khu trục của nước này đã né “nhiều cuộc tấn công vô cớ của Iran” trong quá trình tuần tra tại khu vực và không có quân nhân Mỹ nào bị thương. Chưa rõ các tên lửa của Iran được phóng vào thời điểm nào. Phía Mỹ cho biết 2 tàu chở dầu của Iran đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, trong khi chiếc thứ 3 bị phá hủy.

Mỹ cho rằng những tàu chở dầu này thuộc mạng lưới hoạt động ngầm nhằm mang lại nguồn thu cho lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và các lực lượng vũ trang được Tehran hậu thuẫn trong khu vực.

Cũng trong ngày 5/9, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này đã tấn công 3 tàu chở dầu và 3 tàu của Mỹ, để đáp trả các cuộc tấn công của Washington.

Người phát ngôn của Bộ chỉ huy quân sự chung Iran cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào tàu quân sự Mỹ sẽ nghiêm trọng hơn, nếu Washington tiếp tục can thiệp vào hoạt động vận tải biển của Iran.

Việc Iran tấn công tàu sân bay Mỹ bằng tên lửa đạn đạo “cho thấy Tehran ngày càng sẵn sàng chấp nhận những rủi ro mà trước đây họ tìm cách tránh, trong đó có việc trực tiếp đe dọa một số tài sản quân sự quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực”, ông Danny Citrinowicz, chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, viết trên mạng xã hội X.