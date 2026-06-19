TikToker Nguyễn Thiên Hương bị bắt

Ngày 19-6, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thiên Hương (44 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đọc lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Thiên Hương. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo cơ quan công an, từ tháng 7 đến tháng 11-2025, Nguyễn Thiên Hương sử dụng tài khoản TikTok mang tên "Hà My" đăng tải 9 video có nội dung bị xác định là bịa đặt, vu khống và kích động.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các nội dung được đăng tải đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Nguyễn Thiên Hương theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.