TikToker 'Ngọc sùi' khai gì về vụ cưỡng đoạt 6,8 tỷ đồng của chủ khách sạn?

Ngày 8/6, Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản, lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để gây sức ép, chiếm đoạt tiền của người khác.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức “Ngọc sùi”), Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Hữu Thế, Nguyễn Hữu Hưởng, Nguyễn Mạnh Hùng và 2 người khác về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Bùi Huỳnh Bính Ngọc

Theo cơ quan công an, nhóm của ''Ngọc sùi'' đã lợi dụng tranh chấp góp vốn, kinh doanh khách sạn để gây áp lực đối với chủ khách sạn. Một trong những thủ đoạn của nhóm là thuê các thương binh đi xe ba bánh tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh nhằm buộc phía bị hại phải đàm phán.

Làm việc với cơ quan điều tra, Ngọc thừa nhận hành vi của mình có dấu hiệu phạm tội. “Ban đầu tôi chỉ nghĩ là giúp bạn bè nhưng sau khi được cơ quan công an giải thích thì tôi hiểu làm thế là sai”, Ngọc khai.

Ngọc cho biết những người nhờ mình gây sức ép là cổ đông của khách sạn nhưng nhiều năm không được chia lợi nhuận. Ban đầu giữa các bên chưa có thỏa thuận về tiền bạc, Ngọc chỉ muốn tạo sức ép để chủ khách sạn gặp mặt, trao đổi và giải quyết tranh chấp.

Đối tượng Bùi Huỳnh Bính Ngọc cùng đồng phạm. Ảnh: CACC

Theo lời khai của Ngọc, sau khi thực hiện các hành vi gây sức ép, Ngọc được trả 2 tỷ đồng dù trước đó không có thỏa thuận về việc chia lợi ích.

Ngọc trình bày bản thân không phải vô tình vi phạm vì có hiểu biết nhất định về pháp luật. “Chuyện xảy ra rồi thì mình phải chịu”, Ngọc nói.

Nhìn lại vụ việc, ''Ngọc sùi” bày tỏ rất hối hận và cho rằng sai lầm này gây ra những hệ lụy lớn cho bản thân, gia đình và bạn bè.

Theo Công an TP Hà Nội, Ngọc là người có tiếng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải hình ảnh, video nhằm tạo ảnh hưởng và khuếch trương thanh thế. Nhóm của Ngọc đã lợi dụng mâu thuẫn dân sự, kinh tế để sử dụng các biện pháp gây sức ép trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan.