Đại tướng Lê Văn Dũng - trường hợp đặc biệt của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đại tướng Lê Văn Dũng người con của Bến Tre (cũ) - quê hương Đồng Khởi, đồng chí tham gia cách mạng sớm, năm 1963 nhập ngũ tham gia đánh giặc. Từ trong chiến đấu đồng chí trưởng thành phát triển lên cán bộ quân sự đại đội phó rồi chuyển sang chính trị viên đại đội, chính trị viên tiểu đoàn, chủ nhiệm chính trị trung đoàn, chính uỷ trung đoàn.

Đại tướng Lê Văn Dũng (trái) và Thiếu tướng Hoàng Kiền.

Sau đó, đồng chí phát triển lên giữ chức Sư đoàn phó, rồi Sư đoàn trưởng - Sư đoàn 9. Tiếp theo đảm nhiệm các chức vụ : Phó tư lệnh thứ nhất Quân đoàn 4, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7; Tư lệnh Quân đoàn 4; Tư lệnh Quân khu 7. Tháng 1/1998 đồng chí ra cơ quan Bộ Quốc phòng công tác giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị. Đến tháng 9/1998 được bổ nhiệm chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 5/2001 đồng chí chuyển sang làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Một cán bộ Quân sự, Chính trị song toàn, trải qua cả hai cương vị: Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng là trường hợp đặc biệt trong Quân đội ta. Đồng chí Lê Văn Dũng là Đại tướng đầu tiên của Nam Bộ.

Tháng 12 năm 2000, nhân dịp lên dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Trung đoàn 72 thuộc Binh chủng Công binh, tôi là Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh, thay mặt Bộ Tư lệnh mời Thượng tướng Lê Văn Dũng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng đi thăm một số công trình trong khu ATK. Khi xem xong đồng chí đánh giá rất cao vai trò của bộ đội Công binh và động viên cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 72, Bộ tư lệnh Công binh cần tiếp tục gìn giữ an toàn bí mật các căn cứ ATK lâu dài.

Đại tướng Lê Văn Dũng, phu nhân tiếp đón khách.

Tháng 2 năm 2004, tôi được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Binh chủng Công binh, được Cục cán bộ thông báo lên nhận quyết định, Đại tướng Lê Văn Dũng lúc đó là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trực tiếp trao quyết định cho tôi. Sau đó đồng chí nói chuyện về Công binh kể cả chuyện về nhiệm vụ và chuyện vui, tôi rất ấn tượng và nhớ mãi.

Hơn ba năm làm Tư lệnh Binh chủng Công binh, ba Tết Nguyên Đán 2005; 2006; 2007, tôi đều trực ngày mùng 1 Tết. Năm nào Đại tướng Lê Văn Dũng cũng xuống chúc tết Binh chủng Công binh đầu tiên. Sau đó đồng chí hẹn đi 1 vòng các Binh chủng khác rồi quay lại ăn tết đầu năm với Bộ tư lệnh Công Bình. Đồng chí nói Công binh có điều kiện làm kinh tế, các Binh chủng khác khó khăn hơn nên về đây ăn Tết. Bộ tư lệnh các cơ quan trực tết tập trung đón năm mới với Đại tướng Lê Văn Dũng trong không khí thật vui mừng phấn khởi và cảm động. Đại tướng vừa là cán bộ quân sự vừa là cán bộ chính trị nói chuyện rất vui, có chuyện hài về công binh rất thâm thuý.

Năm 2006, sau khi ăn tết ở Bộ tư lệnh Công binh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nói, mấy hôm nữa đồng chí Hoàng Kiên sẽ nhận quân hàm Thiếu tướng, tôi sẽ đến nhà Thiếu tướng Hoàng Kiền liên hoan cùng với tất cả các đồng chí trong Bộ tư lệnh Công binh. Tôi rất phấn khởi và xin trân trọng kính mời thủ trưởng tới dự liên hoan với bộ tư lệnh Công binh tại nhà tôi. Đại tướng giao cho thư ký ghi vào lịch.

Hôm đó gia đình tôi đã chuẩn bị tiếp đón Đại tướng và các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Công Bình đến gia đình liên hoan đầu năm. Tôi điện thoại trực tiếp lên mời lại. Thủ trưởng nói tôi hứa với anh như vậy nhưng bây giờ có việc đột xuất nên không xuống dự được. Các anh trong Bộ tư lệnh Công binh đã có mặt đủ nhưng vắng Đại tướng Lê Văn Dũng, ai cũng tiếc.

Tháng 6 năm 2007 tôi được Thường vụ Quân uỷ Trung ương triệu tập lên để trao quyết định sang làm Giám đốc Ban quản lý dự án Đường tuần tra biên giới. Khi nhận quyết định cũng là bất ngờ với tôi, Đại tướng Phùng Quang Thanh, khi đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định, sau đó nhắc tôi phát biểu ý kiến. Tôi phát biểu ngắn gọn là chấp hành quyết định của Thường vụ Quân uỷ Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chỉ đề nghị Bộ trưởng xuống họp quân chính Binh chủng để giải thích về việc điều tôi sang làm Giám đốc Ban quản lý dự án đường tuần tra biên giới. Sau đó Đại tướng Lê Văn Dũng - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị động viên, đây là nhiệm vụ khó khăn, Thường vụ Quân ủy Trung ương tin tưởng giao cho đồng chí, tôi đã biết đồng chí Hoàng Kiền trước đây là Trung đoàn trưởng Trung đoàn Công Bình 83, Hải quân có nhiều thành tích trong xây dựng công trình chiến đấu trên quần đảo Trường Sa, khi nhận nhiệm vụ này chắc chắn đồng chí sẽ hoàn thành tốt.

Thiếu tướng Hoàng Kiền (phải) tặng sách Đại tướng Lê Văn Dũng.

Hàng năm vào các ngày lễ tết tôi đều đến thăm chúc tết gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng được cả Đại tướng và chị gặp nói chuyện rất thân tình.

Nhân dịp vào Bến Tre kết nối họ Hoàng - Huỳnh tỉnh Bến Tre, chiều ngày 23/7/2023, chúng tôi đến Châu Thành thăm anh Bảy Dũng. Đến cổng gọi điện thoại!

Em Hoàng Kiền đây! Chào thủ trưởng !

Nghỉ hưu rồi thủ trưởng gì nữa ông.

Ông ở đâu?

Em đang ở cổng!

Tôi đang xem tivi ! Chờ tôi mở cổng cho!

Mãi mới thấy chị ra, do anh đang làm vườn.

Chúng tôi vào, anh ra sân đón, hai chân đi dệnh dạng, chân anh bị thoái hoá hai khớp gối. Tuổi mụ 80 cũng đau chân hơi sớm.

Anh Bảy (tên gọi thân mật của Đại tướng Lê Văn Dũng) hỏi: ông Hoàng Kiền làm xong Đường tuần tra biên giới chưa?

Em làm được một phần thôi, sau đó giao về các Quân khu có vướng mắc nên cũng chậm thủ trưởng ạ.

Anh Hoàng Minh Duyệt và Hoàng Minh Sơn cùng đi nói: Đại tướng vẫn nhớ đến Tư lệnh Công binh, Giám đốc Ban quản lý dự án Đường tuần tra biên giới - Hoàng Kiền nhỉ!

Anh Bảy cười!

Tôi tặng Đại tướng hai quyển sách Họ Hoàng - Huỳnh của tôi.

Anh Bảy nói: Tôi chính là họ Phạm chứ không phải họ Lê, anh kể dài lắm. Tuổi cao rồi, ông cố chuyển sang họ Lê cả trăm năm rồi nên thôi không đổi lại họ nữa.

Chúng tôi chụp ảnh lưu niệm với Anh Chị, chia tay chào anh hẹn sẽ thăm lại Anh sau.

Khi ra về, Nhà giáo Ngô Thị Khiếu - Giám đốc Bảo tàng Đồng Quê (Nam Định cũ, nay là Ninh Bình) xin một ít đất tại vườn nhà anh Bảy. Chị Sáu Duyên xúc một xẻng cho vào lọ để mang về lập sa bàn thổ nhưỡng 63 tỉnh thành của Việt Nam trong Bảo tàng Đồng Quê, trong đó đại diện cho tỉnh Bến Tre (cũ) là đất tại nhà Đại tướng Lê Văn Dũng (nay còn 34 tỉnh, thành).

Nay nghe tin Đại tướng Lê Văn Dũng từ trần, thật là thương tiếc, một cán bộ Quân sự - Chính trị song toàn. Trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí luôn là tấm gương về sự giản dị, cần mẫn, tận tụy, trách nhiệm với công việc, nghĩa tình với đồng chí đồng đội. Đồng chí đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Những năm công tác trong quân đội được làm việc, tiếp xúc với đồng chí, tôi rất kính trọng và có những kỷ niệm thật sâu sắc với Đại tướng Lê Văn Dũng.