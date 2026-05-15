Xáo trộn vì cú trượt của Miu Lê

Miu Lê gây khủng hoảng dây chuyền

Hình ảnh Miu Lê sau khi bị bắt lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội với đủ kiểu “chế cháo”. Từ hình ảnh đa năng nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của những bản hit trăm triệu view, bộ phim trăm tỷ, những gì dư luận nói về cô lúc này gắn liền với chất cấm, lời trách móc, chế giễu và cả sự tiếc nuối…

Nữ ca sĩ bị bắt quả tang khi cùng 5 đối tượng sử dụng trái phép chất cấm tại bãi tắm Tùng Thu, thuộc Đặc khu Cát Hải (Hải Phòng). Qua kiểm tra, Miu Lê dương tính với 3 chất cấm là Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine ("ke") và MDMA (thuốc lắc)…

Ngày 14/5, cơ quan điều tra cho rằng "chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự" Miu Lê do cô được xác định là đối tượng thụ hưởng trong vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Dù thế, 4 ngày kể từ khi thông tin nữ ca sĩ bị bắt được công khai, những dự án, chương trình hay các nhãn hàng từng hợp tác với Miu Lê đều ít nhiều chịu ảnh hưởng. Sự sa ngã của Miu Lê kéo theo những rủi ro truyền thông, buộc những người liên quan phải “xắn tay” xử lý êm đẹp nếu không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ từ dư luận.

Trước nhất, khán giả đặt ra câu hỏi về số phận bộ phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 có Miu Lê tham gia đóng chính. Vốn có doanh thu không mấy khởi sắc và sắp rời rạp - đến nay chỉ thu về 32,8 tỷ đồng - tác phẩm khó có đường bật lên tại rạp ở chặng cuối dù có scandal của Miu Lê hay không.

Cái nhiều khán giả quan tâm là khâu phát hành trực tuyến, liệu các nền tảng có mở lòng cho một tác phẩm có diễn viên chính sụp đổ hình ảnh vì dùng chất cấm?

Đại diện Cục trưởng Cục Điện ảnh xác nhận đang theo dõi sát sao quá trình làm việc của cơ quan chức năng, đợi kết luận chính thức trước khi có phương án xử lý cụ thể.

Miu Lê và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (trái) trong chương trình đã ẩn của VTV.

Để giảm thiểu bình luận tiêu cực, một số chương trình có Miu Lê tham gia gần đây như Studio 3 trên sóng VTV3 có tựa đề "Miu Lê và những câu chuyện chưa kể" hôm 26/4 đã được gỡ bỏ trên YouTube. Bài đăng quảng bá về Miu Lê trên show trên các nền tảng cũng không còn hiển thị.

Các video solo của nữ ca sĩ trong show Em xinh say hi đăng tải trên kênh YouTube Vie Channel - MUSIC như Em thích là được cũng “không cánh mà bay”.

Cái giá đắt cho bê bối ma túy của nghệ sĩ

Bê bối sử dụng chất cấm luôn là vết thương chí mạng đối với sự nghiệp của các nghệ sĩ, gây ra những tổn thất kinh tế cho không chỉ một cá nhân. Khi những gương mặt đại diện cho công chúng vướng vào vòng lao lý, hiệu ứng domino từ việc hủy hợp đồng, đình chỉ sản xuất của các công ty quản lý bắt đầu diễn ra trên quy mô rộng.

Nhìn sang những nền giải trí phát triển như Hàn Quốc, vụ việc của "ảnh đế" Yoo Ah In từng là bê bối ma túy gây chấn động. Kết quả điều tra cho thấy tài tử đã sử dụng tới 7 loại chất cấm khác nhau, bao gồm propofol, cần sa, ketamine, cocaine và các loại thuốc ngủ, thuốc an thần trong 181 lần.

Hệ lụy ngay lập tức đổ dồn lên các dự án phim ảnh. Netflix buộc phải loại Yoo Ah In khỏi dự án Hellbound 2, cắt giảm tối đa thời lượng xuất hiện của anh trong phim Goodbye Earth thông qua việc biên tập lại toàn bộ nội dung.

Nhiều nghệ sĩ sa ngã vì sử dụng chất gây nghiện, các nhãn hàng, nhà sản xuất chịu thiệt hại theo dây chuyền.

Thị trường quảng cáo cũng ghi nhận sự quay lưng đồng loạt từ các thương hiệu. Các nhãn hàng thời trang như Musinsa, Nepa, hãng dược mỹ phẩm I'm Vita và thương hiệu Croquis của Trung Quốc đều nhanh chóng gỡ bỏ hình ảnh và xóa mọi dấu vết liên quan đến nam diễn viên để bảo vệ uy tín.

Tương tự, cựu thành viên nhóm nhạc iKON - B.I cũng khiến Kpop chao đảo sau khi bị Dispatch công bố tin nhắn hỏi mua LSD và cần sa vào năm 2019. Scandal này khiến YG Entertainment chấm dứt hợp đồng độc quyền với nam thần tượng, kéo theo giá cổ phiếu của công ty giảm hơn 4%. Vụ việc còn dẫn đến các cuộc điều tra về nghi vấn công ty can thiệp cảnh sát và khiến nhà sáng lập Yang Hyun Suk phải hầu tòa.

Sự sụp đổ của Park Yoochun, một trong những ngôi sao Kpop đình đám thế hệ 2, cũng để lại nhiều hệ lụy. Kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy đá đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh. Yoochun rời ngành giải trí khiến các đối tác tại Hàn Quốc và Nhật Bản chịu thiệt hại tài chính nặng nề do phải hủy bỏ hàng loạt lịch trình và hoàn tiền vé cho khán giả.

Tại thị trường Trung Quốc, Kha Chấn Đông và Jaycee Chan (con trai Thành Long) năm 2014 bị bắt tại Bắc Kinh vì sử dụng cần sa. Vào thời điểm đó, Kha Chấn Đông đang là gương mặt đại diện của 19 nhãn hàng, trong khi Jaycee Chan là đại sứ của 6 thương hiệu.

Các tập đoàn lớn như KFC, L'Oréal và Cadbury lập tức đơn phương chấm dứt hợp đồng. Ước tính vụ bê bối này gây thiệt hại khoảng một tỷ NDT cho các bên liên quan trực tiếp và gián tiếp. Hơn 10 nhà quảng cáo đã tiến hành các thủ tục pháp lý để đòi bồi thường thiệt hại từ phía nghệ sĩ.

Những vụ bê bối này là sự sụp đổ dây chuyền từ danh tiếng cá nhân đến giá trị thương mại của các dự án truyền thông, nghệ thuật. Dù là nhà sản xuất phim phải chỉnh sửa nội dung, hay các nhãn hàng đều phải gánh chịu tổn thất. Những hệ lụy này cho thấy sự nghiêm khắc của thị trường đối với đạo đức nghề nghiệp của người nổi tiếng.