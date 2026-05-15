Ca sĩ Miu Lê có thể bị áp dụng biện pháp quản lý tại địa phương: Liệu có bị cấm biểu diễn trong thời gian này không?

Ca sĩ Miu Lê có thể bị áp dụng biện pháp quản lý tại địa phương trong 1 năm

Theo Trang thông tin chính thức của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, Viện KSND khu vực 4, TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Đoàn Thị Thúy An bị khởi tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Thông tin về trường hợp ca sĩ Miu Lê được đăng tải trên Trang thông tin chính thức của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Ảnh chụp màn hình: ĐV.

Đối với Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê, Vũ Khương An và Trần Minh Trang, tài liệu điều tra ban đầu xác định là những người được thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, nếu không đủ căn cứ khởi tố, ca sĩ Miu Lê sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và áp dụng biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 1 năm.

Theo Công an TP Hải Phòng, quá trình điều tra ban đầu xác định, Thúy An là quản lý cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu ở đặc khu Cát Hải, đảo Cát Bà.

Từ 7/5, An mời bạn bè là ca sĩ Miu Lê, Vũ Khương An và vợ chồng Trần Đức Phong - Trần Minh Trang đến chơi. Phong rủ Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy tổng hợp là nước vui, Ketamine để cả nhóm cùng sử dụng.

Đêm 9/5, Phong pha nước vui vào cốc và đổ Ketamine ra đĩa để Nam đánh mịn, sau đó đưa cho 6 người. Cả nhóm sử dụng ma túy đến khoảng 5h hôm sau.

Qua tin báo của người dân, công an kiểm tra khu vực bãi tắm này, đưa 6 người về trụ sở. Tại thời điểm kiểm tra, cả nhóm này đều dương tính với nhiều chất ma túy, gồm: Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Nimetazepam.

Khám khẩn cấp địa điểm trên, công an thu giữ đĩa, thẻ nhựa, ống hút, cốc sứ bám dính chất ma túy Ketamine, Cocaine, Nimetazepam. Trong ba lô của Vũ Thái Nam còn có một túi nilon chứa 5,35 gam Ketamine.

Ca sĩ Miu Lê có thể bị quản lý tại địa phương 1 năm: Có bị cấm biểu diễn, hành nghề trong thời gian này?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội, cho biết trường hợp của ca sĩ Miu Lê không phải biện pháp cai nghiện bắt buộc và không phải quản thúc tại nhà.

Đây là biện pháp phòng ngừa theo Điều 23 Luật Phòng, chống ma túy 2021, nhằm giúp người đó không tiếp tục sử dụng ma túy và phòng ngừa vi phạm pháp luật. Theo đó, Điều 23 Luật Phòng, chống ma túy 2021 quy định, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là biện pháp phòng ngừa nhằm giúp người sử dụng trái phép chất ma túy không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của họ.

Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy không phải là biện pháp xử lý hành chính. Thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là 1 năm kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định quản lý.

Ca sĩ Miu Lê sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và áp dụng biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 1 năm. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Cũng theo luật sư Thơ, nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Người sử dụng trái phép chất ma túy được tư vấn, động viên, giáo dục, giúp đỡ để họ không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy; xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; ngăn chặn hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xét nghiệm dương tính của người cư trú tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm ra quyết định và tổ chức quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú tại địa phương.

Trong thời hạn quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định dừng quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy nếu người sử dụng trái phép chất ma túy được xác định là người nghiện ma túy; người sử dụng trái phép chất ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; người sử dụng trái phép chất ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng…

Trong khi đó, luật sư Hoàng Hà, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết căn cứ vào quy định trên, trong thời gian quản lý, người sử dụng trái phép chất ma túy không bị tước quyền đi lại, làm việc, học tập, biểu diễn, đóng phim, kinh doanh hay tham gia các hoạt động xã hội một cách đương nhiên.

Pháp luật hiện hành cũng không có quy định về việc người bị quản lý vì sử dụng trái phép chất ma túy bị cấm hành nghề, cấm xuất hiện trước công chúng hoặc cấm tham gia dự án nghệ thuật.