Bơm sữa đậu nành giả mủ: Chiêu trò 'vẽ bệnh' rùng mình tại Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa đấu tranh, triệt xóa đường dây núp bóng hoạt động khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An, khởi tố 10 bị can về tội "Lừa dối khách hàng". Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn "vẽ bệnh", thổi phồng tình trạng sức khỏe nhằm buộc người bệnh chi trả các gói điều trị với chi phí cao gấp nhiều lần giá trị thực.

Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An, nơi 10 bị can bị khởi tố về tội "Lừa dối khách hàng". ẢNH: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2024, Tạ Thị Cẩm Vân (SN 1987, trú phường Phú Thượng, Hà Nội) thành lập Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An (pháp nhân là Công ty TNHH Y học Nghệ An) tại số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sau khi đi vào hoạt động, Vân tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả người không có chuyên môn tham gia khám, tư vấn cho khách hàng. Dưới danh nghĩa khám, điều trị bệnh nam khoa và sản phụ khoa, nhóm đối tượng tổ chức hoạt động nhằm lừa dối khách hàng để thu lợi bất chính.

Dàn cảnh "vẽ bệnh", tạo tâm lý hoang mang để ép điều trị

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng bố trí từ 3 - 4 nhân viên cùng tham gia tư vấn, liên tục trao đổi và đưa ra những thông tin sai sự thật về tình trạng sức khỏe của người bệnh như nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí có thể mắc ung thư nếu không điều trị ngay. Những thông tin này được sử dụng để tạo áp lực tâm lý, buộc bệnh nhân lựa chọn các gói điều trị với chi phí rất cao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa dối khách hàng”. Ảnh: Công an cung cấp

Đáng chú ý, quá trình điều tra xác định nhóm đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm làm giả dấu hiệu bệnh lý.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại nhằm tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó thông báo người bệnh bị viêm nhiễm nặng. Ngoài ra, các đối tượng bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giống mưng mủ, từ đó kết luận người bệnh mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng. Thậm chí, một số trường hợp còn dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn khiến bệnh nhân tin rằng mình đang mắc bệnh nguy hiểm.

Hiện trường phòng khám. ẢNH: Công an cung cấp

Việc tư vấn thường diễn ra ngay khi bệnh nhân đang nằm trên bàn khám hoặc trong quá trình thực hiện thủ thuật. Lợi dụng tâm lý hoang mang, đau đớn và mất bình tĩnh của người bệnh, các đối tượng liên tục gây sức ép để bệnh nhân đồng ý điều trị ngay.

Sau khi người bệnh chấp nhận, phòng khám chủ yếu thực hiện các thủ thuật đơn giản như vệ sinh, súc rửa hoặc cắt bao quy đầu nhưng lại thu tiền theo nhiều "gói điều trị" khác nhau, với mức giá cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị thực. Nhiều bệnh nhân đã phải thanh toán hàng chục triệu đồng chỉ sau một lần khám và điều trị.

Hàng nghìn lượt bệnh nhân sập bẫy, khởi tố 10 đối tượng

Theo cơ quan điều tra, để thu hút khách hàng, phòng khám chi hàng tỷ đồng mỗi tháng cho hoạt động quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, giới thiệu đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng các gói khám ban đầu với mức giá rất thấp nhằm lôi kéo người dân đến khám.

Công an làm việc với các đối tượng. ẢNH: Công an cung cấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Vinh và các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra, khám xét Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An, thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ, phương tiện và dụng cụ liên quan đến hành vi phạm tội.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ, phương tiện, dụng cụ liên quan đến hành vi phạm tội; đồng thời đưa 35 người có mặt tại phòng khám về làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2, Điều 196 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Tạ Thị Cẩm Vân, Lê Thị Dung, Phạm Thị Lộc Thịnh, Nguyễn Tất Tín, Hà Thị Bình, Đặng Hoàng Hiếu, Bùi Thị Khai, Nguyễn Thanh Mai, Bùi Thị Sinh và Nguyễn Thị Trinh.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến khám, điều trị tại phòng khám, với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế làm việc với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Hiện nhiều người tiếp tục liên hệ trình báo, tố cáo hành vi vi phạm của phòng khám.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh; cảnh giác với các quảng cáo khám giá rẻ, cam kết điều trị nhanh hoặc tư vấn theo hướng gây hoang mang để buộc sử dụng dịch vụ.