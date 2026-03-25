Công an Hà Nội khởi tố chủ viện thẩm mỹ Quốc tế Vera và 6 bị can về tội lừa dối khách hàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Dương Luân, Phạm Thành Trung, Phạm Thị An, Hoàng Thị Thanh Huyền và Nguyễn Đức Thọ về hành vi "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 TP Hà Nội phê chuẩn.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo điều tra, Nguyễn Minh Trí là chủ hộ kinh doanh "Viện thẩm mỹ Quốc tế Vera", trực tiếp tổ chức cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như cắt bao quy đầu, tiêm tăng kích thước dương vật khi chưa được cấp phép khám, chữa bệnh, không bảo đảm điều kiện về nhân lực chuyên môn.

Nhóm này bị xác định đã quảng cáo sai sự thật về công nghệ, cơ sở vật chất và trình độ nhân sự; đồng thời chỉ đạo nhân viên giả danh bác sĩ để tư vấn, thực hiện dịch vụ. Các nhân viên không có chuyên môn y tế, sử dụng nước muối sinh lý hoặc filler không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành để tiêm cho khách nhằm trục lợi.

Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền thu lợi bất chính hơn 676 triệu đồng. Vụ việc tiếp tục gióng lên cảnh báo về tình trạng thẩm mỹ "chui" tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các bị hại liên hệ Công an phường Khương Đình (địa chỉ 314 Khương Đình, Hà Nội; điều tra viên Phạm Quốc Dũng, SĐT 0919916896) để phối hợp giải quyết theo quy định.