Nữ quái cầm đầu đường dây lừa đảo ở Campuchia với số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an; Công an tỉnh An Giang, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình và Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Vương quốc Campuchia tổ chức đấu tranh triệt phá ổ nhóm do đối tượng Nguyễn Thị Chín (SN 1995, biệt danh: Hoa), trú tại: phường Hòa Bình, TP Hải Phòng cầm đầu cùng 21 đối tượng người Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 41, đa số ở các tỉnh Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, TP Hải phòng, Hà Nội. Tang vật thu giữ 10 máy tính, 38 điện thoại di động.

Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận các đối tượng tại cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang.

Đối tượng Nguyễn Thị Chín (biệt danh: Hoa) tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra đã làm rõ, thông qua hình thức đăng bài tuyển dụng trên mạng xã hội, dưới chiêu bài việc nhẹ, lương cao, các đối tượng trong đường dây được tuyển vào công ty trá hình tại Campuchia do Nguyễn Thị Chín và các đối tượng người nước ngoài cầm đầu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Tại đây, các đối tượng cùng lưu trú trong một tòa nhà do đối tượng người nước ngoài quản lý và được cung cấp các tài liệu, kịch bản, lời thoại lừa đảo để đọc, học thuộc, chia người làm việc theo các tổ, nhóm để cùng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng giữ vai trò tổ trưởng trong từng tổ (đối tượng Chín là tổ trưởng tổ 1) có trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động lừa đảo, phân công nhiệm vụ, kiểm tra chỉ tiêu hàng ngày và chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc tiếp cận, dụ dỗ bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản. Các nhân viên trong từng tổ đều trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách sử dụng các nền tảng mạng xã hội (chủ yếu là TikTok, Facebook, Zalo) để lập tài khoản ảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức kết bạn làm quen, kêu gọi đầu tư vào ứng dụng đánh bạc...

Công an Lạng Sơn khởi vụ án, khởi tố bị can các đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện chiếm đoạt tài sản.

Phương thức hoạt động của các đối tượng là sử dụng hình ảnh, giả mạo người khác trên mạng xã hội để xây dựng nhân thân là người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn, mong muốn được chia sẻ, là quen, kết bạn (đa số là phụ nữ trung niên, độc thân, ly hôn). Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi video, chia sẻ về cuộc sống, công việc, hoàn cảnh cá nhân, thậm chí dựng lên các câu chuyện bị phản bội, bị cô lập để khơi gợi sự đồng cảm, thương hại.

Tiếp đó, đối tượng vẽ ra viễn cảnh tình cảm và tương lai hạnh phúc, hứa hẹn kết hôn, chung sống, mở công ty, cùng đầu tư kinh doanh… để tạo nền tảng cho bước lừa đảo tiếp theo.

Khi bị hại hoàn toàn tin tưởng, đối tượng đưa ra kịch bản đang tham gia sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại các Casino ở Hồng Kông, Ma Cao từ đó phát hiện lỗ hổng có thể qua mặt hệ thống để kiếm tiền vào khung giờ 15 giờ và 20 giờ hàng ngày. Từ đó đối tượng đã dẫn dụ bị hại tham gia đầu tư kiếm tiền thông qua website giả mạo do chúng tự điều hành có địa chỉ đường link cs.1668996.cc và cs.1668997.cc.

Để tạo lòng tin, đối tượng chuyển tạm thời tài khoản của mình cho bị hại thao tác hộ, viện lý do “đang bận công tác, họp bảo mật, không tiện truy cập”. Khi bị hại thực hiện thao tác, hệ thống giả mạo hiển thị giao dịch rút tiền “thành công”, kèm hình ảnh biên lai nhận tiền thực chất đều là dữ liệu dựng sẵn. Sau đó, chúng hướng dẫn bị hại tự mở tài khoản đầu tư riêng, nạp tiền thật vào hệ thống giả mạo với cam kết lợi nhuận cao từ 5-30%/ngày.

Ban đầu, bị hại được cho “rút thử” một khoản nhỏ để củng cố niềm tin. Khi bị hại bắt đầu nạp tiền với giá trị lớn, đối tượng thường xuyên sử dụng lời nói tình cảm, tạo áp lực tâm lý, thúc giục “đầu tư thêm để nhanh về chung một nhà”, “có tiền xây tổ ấm”, “có vốn làm ăn”… Nếu bị hại thiếu tiền, đối tượng xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản hoặc nhờ người thân chuyển giúp. Đến khi bị hại không còn khả năng nạp thêm thì đối tượng giả lập sự cố hệ thống, trì hoãn việc rút tiền, sau đó khóa tài khoản và cắt toàn bộ liên lạc.

Các đối tượng và tang vật liên quan trong vụ án.

Mọi hình ảnh, video, giao dịch, cuộc trò chuyện trên mạng xã hội đều bị xóa hoặc vô hiệu hóa, khiến bị hại mất hoàn toàn số tiền đầu tư và không thể truy vết giao dịch. Ước tính sơ bộ có gần 3.000 bị hại, số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.

Ngày 15/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 22 đối tượng trong đường dây về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.