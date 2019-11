Bộ trưởng Tô Lâm nói về vụ thượng uý công an ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng

Thứ Tư, ngày 13/11/2019 11:02 AM (GMT+7)

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, sáng nay 13-11 đã trả lời câu hỏi của Báo Người Lao Động liên quan tới vụ thượng uý công an ở Thái Nguyên ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng.

Sáng nay 13-11, bên hành lang Quốc hội, trả lời Báo Người Lao Động về việc Bộ Công an có biện pháp gì nhằm chấn chỉnh đạo đức, tác phong của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng sau vụ một thượng uý công an ở tỉnh Thái Nguyên có hành vi ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng cũng như vụ nữ đại úy Công an quận Đống Đa (Hà Nội) gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất trước đó, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết Bộ sẽ có chỉ đạo nhằm chấn chỉnh trong toàn lực lượng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết sẽ chỉ đạo chấn chỉnh về đạo đức, tác phong trong lực lượng công an - Ảnh: VOV

Cũng trong sáng nay 13-11, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết về đạo đức công vụ, Chính phủ đã phê duyệt Đề án văn hóa công vụ và giao cho từng cơ quan, đơn vị xây dựng đạo đức công vụ, văn hóa công vụ của từng cơ quan, tùy theo vị trí công tác.

"Nếu ai làm sai theo quy định đó thì phải xem xét xử lý thôi. Văn hóa công vụ là chung nhưng đạo đức nghề nghiệp, xử lý của từng vấn đề là từng cơ quan, đơn vị thực hiện" - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.

"Đặc biệt lực lượng vũ trang, thường xuyên tiếp xúc với dân thì càng phải giữ lối sống, sinh hoạt gương mẫu"- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói về vụ thượng uý công an ở tỉnh Thái Nguyên ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng

Chiều 11-11, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị vừa ra Quyết định đình chỉ công tác 1 tháng đối với Thượng uý Nguyễn Xô Việt (SN 1984), là cán bộ Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) để xác minh làm rõ thông tin tố cáo trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông trong trang phục dân sự, được cho là một thượng úy công an đang công tác tại một đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, có hành động ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên bán hàng rồi tát vào mặt nam nhân viên khác.

Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông đang ngồi trong một cửa hàng rồi chỉ cho một đứa trẻ đi vào lấy đồ ăn. Sau khi đứa trẻ lấy một gói xúc xích cầm trên tay đi ra phía quầy thu tiền thì hai nhân viên gồm 1 nam, 1 nữ có ý nói cậu bé tính tiền trước mới được đem gói xúc xích ra ngoài. Tuy nhiên, lúc này người đàn ông ngồi gần đó lại ra hiệu bảo cậu con trai mang gói xúc xích đi ra. Trong lúc cậu bé đang lưỡng lự chưa biết nghe lời ai thì người đàn ông này đi tới cầm gói xúc xích từ tay con trai rồi bóc vỏ ném vào mặt nhân viên nữ đứng ở quầy, sau đó tiến lại gần tát vào mặt nam nhân viên khác trước sự chứng kiến của nhiều người.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã lên tiếng phản đối, thể hiện thái độ bất bình đối với hành động của người đàn ông.

Được biết, vụ việc xảy ra vào sáng 10-11 tại trạm nghỉ Hải Đăng, xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên, căn cứ báo cáo ban đầu của Công an thị xã Phổ Yên, đơn vị đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác của Thượng úy Nguyễn Xô Việt. Quan điểm của Công an tỉnh Thái Nguyên là kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân, không bao che các hành vi vi phạm.

